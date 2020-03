Damit will BMW Tesla angreifen

Er wäre ein Highlight des Genfer Autosalons gewesen – der BMW Concept i4. Die Studie gibt einen Ausblick auf den rein elektrisch angetriebenen i4, dessen Produktion nächstes Jahr startet. «Mit dem Concept i4 ist die Elektrifizierung im Kern der Marke BMW angekommen», sagt Adrian van Hooydonk, Design-Chef der BMW Group. Wird auch langsam Zeit, denn schliesslich war BMW mit dem i3 einst ganz vorne aufgestellt bei der Elektromobilität – inzwischen wurden die Münchener von der Konkurrenz überholt. Audi und Mercedes-Benz haben bereits elektrische SUV lanciert, Volvo und Lexus haben nachgezogen, und Tesla zieht seit Jahren alleine an der Spitze davon. Es ist höchste Eisenbahn für BMW, endlich aus den Pötten zu kommen.

Umfrage Fahren Sie einen Tesla? Ja, und ich bin begeistert.

Ja, aber ich möchte wieder umsteigen.

Nein, will ich auch nicht.

Nein, aber ich möchte gerne.

Der Plan dazu steht: Mit dem iX3 werden die Münchener noch in diesem Jahr eine Elektroversion des SUV X3 lancieren, der grosse iNext und der i4 werden nachziehen. Das viertürige Coupé dürfte locker mit den Modellen von Tesla mithalten können, zumindest versprechen das die technischen Daten: Eine 80-kWh-Batterie im Fahrzeugboden soll für eine Reichweite von 600 Kilometer nach WLTP sorgen, der Elektromotor schickt 390 kW auf die Hinterräder – das sind 530 PS in alter Währung und somit im Bereich eines V8-Benziners von Performance-Tochter M. Das sind auch die Fahrleistungen: Man munkelt von vier Sekunden im Paradesprint auf Tempo 100 und einem Topspeed von 200 km/h. Für die Serienversion können ähnliche Fahrleistungen erwartet werden.

Geschlossene Niere

Auch gestalterisch sei der Concept i4 schon sehr nahe am Serienmodell, lässt BMW verlauten. Auf den ersten Blick fällt die riesige Doppelniere in der Front auf – sie ist geschlossen, weil Elektroautos keinen grossen Kühlergrill brauchen und wäre somit hinfällig. Doch einerseits ist diese Doppelniere ein unverzichtbares Gestaltungselement für BMW, und andererseits kann die Fläche für diverse Sensoren genutzt werden. Auch die Scheinwerfer verbinden Tradition und Moderne: Das typische Vieraugengesicht von BMW wird im Concept i4 mit zwei frei filigranen LED-Leuchtelementen pro Seite reduziert interpretiert.

Der gestreckte Radstand, kurze Überhänge und eine fliessend geschwungene Dachlinie verleihen dem Viertürer eine elegante Dynamik. Am Heck schliesslich ersetzen Diffusorelemente optisch die Abgasanlage – gleichzeitig verbessern sie Aerodynamikwerte.

«Das Design ist dynamisch, klar und elegant: passend zu einem emotionalen Elektrofahrzeug», fasst van Hooydonk zusammen.

Klar und elegant ist auch der Innenraum der Studie. Der Concept i4 hat ein digitales Cockpit mit einem riesigen, gewölbten Bildschirm, der sich über ein Armaturenbrett ohne Knöpfe oder Tasten spannt – dieser Screen wird unverändert im iNext und im i4 zum Einsatz kommen. Auf dem Mitteltunnel gibt’s den gewohnten Dreh-Drückregler aus Kristallglas und einen kleinen Schieber für die Fahrstufen – that’s it. Nahezu alle Systeme werden über den grossen Touch-Display bedient, sogar die Klimaanlage.

Die Serienproduktion des BMW i4 startet 2021 im Stammwerk in München, wann er bei den Händlern steht ist noch nicht bekannt. Für die Integration des neuen Modells in das bestehende Produktionssystem wurden 200 Millionen Euro investiert – etwa in eine separate Anlage für den Einbau des Hochvoltspeichers.