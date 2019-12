Das Robo-Taxi ist auch City-Guide

Autozulieferer Continental stellt an der CES in Las Vegas (7. bis 10. Januar 2020) einen vollautomatisierten Personentransporter vor. Die Nutzer können über eine Smartphone-App einen Shuttle buchen und sich darin einen Sitzplatz reservieren. Während sie auf ihr Taxi warten, kann die aktuelle Position des Shuttles in der App mitverfolgt werden. Eine personalisierte Willkommens-Nachricht begrüsst den Benutzer bei der Ankunft des Shuttles.

Robo-Taxi fährt ohne «Überwachungsperson»

Im Innern der Fahrkabine sehen die Fahrgäste auf einem grossen Display die Fahrgäste alle Streckeninformationen. Das Shuttle zeigt ausserdem Informationen in Echtzeit über Sehenswürdigkeiten entlang der Route an. Stehen Personen in der Fahrbahn, warnt das Robo-Taxi diese mit einem Aussengeräusch. Wann solche Shuttles im realen Strassenverkehr eingesetzt werden, ist noch völlig offen.



(Cav)