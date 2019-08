Das Wichtigste noch besser im Blick

Immer wieder schafft es Jaguar Land Rover (JLR), sich als Innovator digitaler Neuheiten hervorzutun – dabei zählen gerade die Infotainmentsysteme der Briten nicht unbedingt zu den besten. Doch JLR hat unter anderem den ersten Dual-View-Bildschirm eingeführt, das erste Modell mit zusätzlichem Display in der Mittelkonsole oder ein Kamerasystem, das die Motorhaube quasi verschwinden lässt, eingeführt.

Nun will JLR mittels Augmented Reality eine neue Generation von Head-up-Display auf den Markt bringen. Sicherheitsrelevante Informationen könnten damit statt nur in das Sichtfeld des Fahrers sogar virtuell auf die vor dem Auto liegende Fahrbahn projiziert werden. Die verstärkte Tiefenwirkung dieses 3-D-Effekts verkürze die Reaktionszeiten des Fahrers in kritischen Situationen, ist JLR überzeugt. Zugleich würden Gefahren aufgrund schlechter Sichtverhältnisse reduziert.



