Auch Ferrari setzt in Zukunft auf Hybridantrieb

So richtig viel zu Feiern haben die Italiener und ihre Fans derzeit nicht: Vor dem siebten Rennen am kommenden Wochenende in Montreal liegt die Scuderia Ferrari in der Markenwertung der Formel-1 mit 139 Punkten zwar auf Rang 2. Doch Erzrivale Mercedes hat sich bereits 257 Punkte gutschreiben lassen und belegt auch bei der Fahrerwertung mit Lewis Hamilton und Valteri Bottas die Plätze 1 und 2.

Schön für die Italiener, dass sie vergangene Woche mit dem neuen SF90 Stradale nicht nur das «leistungsstärkste Auto in der Geschichte des Cavallino Rampante» vorstellen konnten, sondern gleich «eine neue Epoche» einläuteten. Tatsächlich eröffnet Ferrari mit seinem ersten serienmässigen PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ein ganz neues Kapitel in seiner Geschichte und liefert für ein Serienauto dieser Klasse eine bislang unerreichte Leistung. 1000 PS (730 kW) und ein Leistungsgewicht von nur 1,57 kg/PS setzen den SF90 Stradale nicht nur an die Spitze seines Segments, sondern machen auch erstmals in der Geschichte der Marke einen V8 zum Spitzenmodell. Kein Zufall: Der Name des Autos verweist auf den 90. Jahrestag der Gründung der Scuderia Ferrari und soll die enge Verbindung zwischen den Renn- und Strassenwagen von Ferrari unterstreichen.

Der Hypercar ist mit einem V8-Turbo ausgestattet, der 780 PS (574 kW) leistet. Die restlichen 220 PS (156 kW) werden von drei Elektromotoren geliefert: einer, die aus der Formel 1 bekannte MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic) befindet sich zwischen dem Motor und dem neuen 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an der Hinterachse und zwei an der Vorderachse. Tönt kompliziert ist es aber nicht – der Fahrer muss lediglich einen dieser vier Antriebsmodi wählen:

-eDrive: Das Auto wird vollständig von der elektrischen Vorderachse angetrieben. Mit einer vollständig geladenen Batterie kann der Ferrari in diesem Modus bis zu 25 Kilometer zurücklegen.

-Hybrid: Die Standardeinstellung ist darauf ausgelegt, den Gesamtwirkungsgrad des Antriebssystems zu optimieren. Die Steuerlogik entscheidet selbstständig, ob der Verbrennungsmotor zugeschaltet oder abgeschaltet wird.

-Performance: Der Verbrennungsmotor bleibt immer an, da die Priorität mehr auf dem Laden der Batterie als auf Effizienz liegt. So wird garantiert, dass der Strom bei Bedarf sofort und vollständig zur Verfügung steht.

-Qualify: In diesem Modus kann das Antriebssystem die maximale Ausgangsleistung erreichen, da die Steuerlogik hier Leistung gegenüber dem Laden der Batterie priorisiert.

«Mit diesem Antrieb haben wir ein neues Level erreicht», bestätigt Chief Technology Officer Michael Leiters: «Der SF90 ist nicht nur stärker und schneller als der LaFerrari, er bietet auch nochmals deutlich mehr Fahrspass als unser aktueller Supercar.» Dank Allradantrieb schafft er den Stammtischspurt von Null auf Tempo 100 in 2,5 Sekunden, 200 km/h werden nach 6,7 Sekunden erreicht. Auch im Cockpit beginnt Ferrari eine neue Epoche und hat ein Kombiinstrument mit einem digitalen 16-Zoll-HD-Bildschirm montiert, der sich zum Fahrer hin wölbt.



Zwei Fragen bleiben aber vorerst unbeantwortet: Was der Ferrari SF90 Stradale kosten wird, und wie hoch der Verbrauch des Plug-in-Hybrid-Sportlers sein soll. Zwei Fragen, die echte Interessenten allerdings nur am Rande interessieren dürften. Zumal der Plug-in-Hybridantrieb von Ferrari wie bei Porsche (918, Panamera Turbo S E-Hybrid) zwar nach Sparen tönt, aber in erster Linie zur Leistungssteigerung verwendet wird.