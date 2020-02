Der Land Rover Defender lernt fliegen

Der neue Land Rover Defender kann fliegen – zumindest wenn man den Bildern des jetzt vorgestellten TV-Spots glauben darf. Im neuesten 007-Streifen spielte der jüngste Defender unter anderem bei Verfolgungsjagden eine massgebliche Rolle. Die atemberaubende Bilder der Action-Szenen kann man auch bereits auf YouTube bestaunen.

Der neue Land Rover Defender macht dabei eine ganze Menge mit. Schliesslich präsentiert der grösste britische Autohersteller ihn als fähigsten Land Rover aller Zeiten. Diese in Extremtests bestätigten Eigenschaften sind natürlich auch im neuen TV-Sport zu sehen. So hebt der Defender spektakulär vom Boden ab und stürzt sich mit Höchsttempo durch Flüsse oder Sümpfe.

Oscar-Gewinner inszeniert

Im neuesten 007-Film «No Time To Die» wurden die Action-Szenen und Verfolgungsjagden von Stunt-Koordinator Lee Morrison sowie dem Oscar-Gewinner Chris Corbould, Verantwortlicher für Spezialeffekte und Stuntfahrzeuge, komponiert. Morrison erklärt: «Wir haben den Defender extremeren Bedingungen ausgesetzt, als uns das vorher möglich schien. Alles mit dem Ziel, den Bond-Fans maximale Spannung zu verschaffen.»

Nick Collins, Direktor Fahrzeuglinie Land Rover Defender, sagt: «Für den Defender haben wir vollkommen neue Teststandards entwickelt: einzigartige Prüfungen, die weiter gehen als alles, was wir bisher kannten. Die physikalische Stärke und Robustheit des neuen Defender wird durch eine Vielzahl an Tests untermauert – darunter ein Brücken-Sprungtest. Das gab uns die Gewissheit, dass wir dem Stunt-Team das liefern konnten, was sie für den neuen Bond brauchten. Dabei blieb die Karosseriestruktur des Defender mit Ausnahme eines zusätzlichen Überrollkäfigs für die Stunts im Übrigen vollkommen unverändert.»

Schwarzes Monster

Bei der Entwicklung der Spezifikationen für die Defender-Filmautos arbeitete das Designteam von Land Rover eng mit Chris Corbould zusammen, dem Verantwortlichen für Spezialeffekte und Stunt-Fahrzeuge. Sie wählten den Defender 110 X in Santorini Black aus.

Für den Filmeinsatz erhielten die Fahrzeuge einen dunklen Unterfahrschutz und ebenso dunkle 20-Zoll-Räder, auf die Spezialreifen für den harten Geländeeinsatz aufgezogen sind. Die James Bond Defender waren dabei die ersten Modelle, die im neuen Produktionswerk von Jaguar Land Rover in Nitra in der Slowakei vom Band liefen.

(lab)