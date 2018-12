Super-Hyper-Cosmic-Car

Die Mercedes Tochter AMG schleppte ihr Super-Hyper-Car Project One schon seit einiger Zeit als Konzept und Blickfang über die diversen Autosalons und holte sich damit überall ein mehr als bewunderndes «Oooh» und «Aaah» ab. Die Begeisterung für den Hyper-Hybriden ist berechtigt. Nicht nur sieht das Vorzeigeprojekt aus wie ein echter Rennwagen, er ist tatsächlich die Verwirklichung des Traumes vom Formel-1-Rennwagen mit Strassenzulassung.

Auf diesen Silberpfeil ist sogar Lewis Hamilton neidisch

2019 wird der Traumsportwagen schliesslich den Asphalt der Realitäten betreten. Aber um weiteren Träumereien gleich einen Riegel vorzuschieben – die 275 Exemplare des 2,7 Millionen Euro teuren Mercedes-AMG One sind ausverkauft. Schon seit einem Weilchen, um ehrlich zu sein. Alle Milliardäre dieser Welt, die etwas auf sich hielten, waren seit der ersten Vorstellung des Hypercars auf der IAA im Jahr 2017 bereit, ihre Kreditkarten zu zücken. Nun ist die Zeit gekommen zu unterschreiben.

Es hat ein Weilchen gedauert, bis sich die schwäbische Konzernspitze dazu durchringen konnte, ihr Project One zur Bundesstrassenrealität – und offiziell zum Mercedes-AMG One – zu machen. Der Schritt vom techno-erotischen Hingucker zu einem käuflichen Automobil, das alle Emissions- und Crashtests übersteht, war jedoch nicht ganz so einfach.

Allein mit dem Leerlauf hatten die Affalterbacher Probleme, wie AMG-Chef Tobias Moers dem US-Fachblatt Road & Track gestand. Einen Formel-1-Motor, der im Leerlauf 5000-mal pro Minute dreht auf 1200 Umdrehungen herunterzutunen, dazu brauchten die AMG Ingenieure mehr als ein halbes Jahr. «Bei 1200 Umdrehungen im Leerlauf muss man die vorgeschriebenen Emissionswerte treffen», sagte Moers den Amerikanern. «Wenn der Leerlauf nicht stabil ist, sind es die Werte eben auch.»

Schneller als der Chiron

Es hat geklappt, nicht nur das mit dem Leerlauf, alles andere offensichtlich auch. Im Augenblick ist der Mercedes-AMG One serienreif, aber alles andere ist geheim. Was ihn zum zur Zeit meist-geteasten, meist gemunkelten Automobil macht, über das noch recht wenige Details bekannt sind. Aber soviel ist schon mal verlautbart: zum 50. Geburtstag gönnt sich AMG einen Extreme High-Tech Super-Hypersportler, den Formel 1-Rennwagen für die Fahrt zur Oper. Einer der schneller auf 200 km/h beschleunigen soll als der Chiron, mit einem komplett neuen Getriebe, futuristischem Sportwagen-Design, mit komfortablem Einstieg und einer Klimaanlage für die anspruchsvolle Klientel.

Entwickelt wurde der Hypersportler im Mercedes-AMG High Performance Powertrains Zentrum in Brixworth. Die Technik stammt tatsächlich aus dem Petronas Formel 1 W07 Hybrid mit einem 1,6 V6-Hybriden und insgesamt vier Elektromotoren – einer im Turbo, einer direkt im Verbrennungsmotor und zwei an der Vorderachse. Zusammen leisten sie mehr als 1000 PS, die über einen variablen AMG Performance 4Matic Allradantrieb und einem speziell entwickelten automatisiertem AMG Speedshift 8-Ganggetriebe auf die Strasse bringen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei mehr als 350 km/h Spitze liegen, die Beschleunigung von 0 auf 200 in weniger als 6 Sekunden, und das bei einem Gewicht von rund 1300 Kilogramm.

Layout wie bei modernen Rennwagen

Die Aerodynamik allein ist schon ein Leckerbissen. Riesige schwarze Lufteinlässe, umrahmt von u-förmigen Flaps, leiten die Luft um das Cockpit direkt in den Ansaugtrakt auf dem Dach, das von einer Hai-Finne wie bei modernen Rennwagen abgeschlossen wird. Variable Frontsplitter und von der Bordcontrol aktivierte Lamellen in den Radhäusern passen den Anpressdruck der Geschwindigkeit und der Fahrdynamik an. Das Heck dominiert ein riesiger Flügel. Der Heckdiffusor wird vom riesigen, runden Auspuffendrohr geteilt, das – auch das direkt aus der F1 übernommen – seinerseits von zwei kleineren Auslässen umrahmt ist. Front und Heckleuchten sind extrem flach und stilisieren das AMG-Logo. Der Monocoque besteht zum grössten Teil aus Carbon. Gefahren wird auf speziell entwickelten Michelin Pilot Sport Cup 2, vorne auf 19-Zöllern, hinten auf 20. Über die cW-Werte gibt es keine Angaben, aber man kann ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass sie sensationell sind.

Auch die Türen stammen aus dem Rennsport und öffnen sich nach vorn und nach oben. Im Interieur: Schwarz-Carbon im Rennsport-Styling so weit das Auge reicht. Die extremen Schalensitze sind ins Monocoque integriert und mit vorsorglicher Zwischenschrittbelüftung ausgestattet. Das Lenkrad ist kein Rad mehr, sondern ein dem F1 angelehntes Rechteck. Zwei Monitore, ein Zentralinstrument und ein im Blickfeld des Fahrers liegendes 10-Zoll Display neigen sich dem Fahrer zu.

Was genau in den Serienbau übernommen wird, wenn der AMG One in die Hände der stolzen Besitzer kommen wird, damit hält sich AMG noch zurück – die Haifisch-Flosse könnte aus Sicherheitsgründen als erstes wegfallen, ebenso die Kamera als Rückspiegel. Der Handyhalter in der Mittelkonsole hingegen dürfte bleiben. Sowas hätte vermutlich auch Lewis Hamilton gerne in seinem gehabt.