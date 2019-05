Der neue Corsa ist auf der Zielgeraden

Bald kommt der neue Opel Corsa auf den Markt. Der Kleinwagen ist ein Topseller: Seit 1982 wurden in fünf Modellgenerationen über 3,6 Millionen Einheiten verkauft. Nun läuft die letzte Testphase der sechsen Generation, in der die Ingenieure den Kleinwagen noch in diversen Details verfeinern.

So haben die Entwickler den langen polaren Winter im schwedischen Lappland für die Erprobung von Fahrwerk, Antriebsstrang, Elektronik, Beleuchtung und anderer Komponenten bei ausführlichen Testfahrten auf zugefrorenen Seen und verschneiten Landstrassen genutzt. Hier wurden auch das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), die Traktionskontrolle und das Anti-Blockier-System (ABS) final abgestimmt.

Noch mehr Tests . . .

Derzeit drehen die Vorserienfahrzeuge ihre Runden im Test Center im deutschen Dudenhofen, wo primär am Langstreckenkomfort auf Autobahnfahrten gearbeitet wird, während am Stammsitz in Rüsselsheim zahlreiche Labortests laufen, etwa die elektromagnetische Verträglichkeit der gesamten Bordelektronik. Besonderen Wert habe man auch auf die Steigerung der Effizienz gelegt, sagt Chefentwickler Thomas Wanke: «Das Auto ist deutlich leichter geworden, was den Verbrauch senkt und den Fahrspass erhöht.»

Durch Leichtbaumassnahmen konnte das Gewicht um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorgänger reduziert werden, die leichteste Variante unterbietet mit 980 Kilogramm sogar die magische Grenze von einer Tonne. Übrigens: Den neuen Opel Corsa wird es erstmals auch als rein elektrisch angetriebene Variante geben, und dies vom Verkaufsstart im Herbst an.