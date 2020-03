Design-Highlight aus Schweizer Hand

Die Idee an sich ist nicht neu: Ein Auto, dass sich verwandeln kann, das haben auch schon andere versucht. Unvergessen etwa der Citroën C3 Pluriel, der vom Kleinwagen über einen Targa zu einem Roadster umgebaut werden konnte – der Wagen war kein Erfolg und wurde 2010 eingestellt. Oder die Studie Presto der Schweizer Ideenschmiede Rinspeed, die sich von einem viersitzigen Cabriolet in einen winzigen Zweiplätzer verkleinern konnte.

Umfrage Was ist für Dich beim Autokauf wichtiger? Design, Konnektivität, Image oder Effzienz? Design – das Auto muss mir gefallen!

Konnektivität – ohne Multimedia-Möglichkeiten gehe ich nicht aus dem Haus.

Image – das Auto ist und bleibt ein Imageträger. Dacia hin oder her.

Effizienz – wer etwas anderes anklickt, hat nichts begriffen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt nun die Renault-Studie Morphoz – sie wäre ein Highlight an der abgesagten GIMS gewesen. Das Elektroauto in Crossover-Proportionen kann sich je nach Einsatzzweck um 40 Zentimeter verlängern respektive verkürzen. Für die Stadt ist der Morphoz ein 4,4 Meter langer Kleinwagen (City Mode), für längere Strecken wird er zur 4,8 Meter langen Reiselimousine (Travel Mode). In diesem Modus kann der Morphoz eine zusätzliche Batterie andocken, in dem er über eine dafür vorgesehene Plattform fährt – die Batteriekapazität vergrössert sich so um 50 auf 90 Kilowattstunden, die Reichweite soll dadurch von 400 auf 700 Kilometer anwachsen.

Gestaltet von einem Berner

Der Radstand bleibt in beiden Varianten unverändert bei 2,73 Meter, es verlängert sich nur die Frontpartie und das Heck inklusive Kofferraum. Im City Mode fahren die Rücksitze etwas nach hinten, damit die Passagiere möglichst viel Platz zur Verfügung haben, im Travel Mode vergrössert sich der Laderaum im Heck. Witziges Detail: Wenn die Frontpartie nach vorne ausfährt, verändert sich automatisch die Lichtsignatur des Morphoz – das Auto wird also nicht nur länger, sondern erhält auch optisch einen anderen Charakter.

Spannend aus Schweizer Sicht: Der Morphoz wurde vom jungen Berner Marco Brunori entworfen. Der 29-jährige Renault-Designer hat das Exterieur der Studie gestaltet und zeichnet auch für das modulare Konzept verantwortlich. Brunori hat schon einmal ein Salon-Highlight mitgestaltet: Der Schweizer Elektro-Zwerg Microlino, der 2016 als Studie der Messe-Star war. Heuer steht der Microlino in seiner verkaufsbereiten Version in Genf.