Die Mensch-Maschine

Alles schon mal gehört – bis auf die 103'000? Mag sein. Und dennoch ist die ARC Vector eine Sensation. Ein vollelektrisches Bike, das 240 Spitze fährt und eine Reichweite von rund 300 Kilometern hat. Nur 220 Kilo schwer. Unkonventionelles, blendend schönes Design. Revolutionäres Chassis. Bahnbrechende Materialien.

Bildstrecken Der Riemen ist Geschichte ramp begeistert seit mehr als zehn Jahren als stilprägendes, opulentes Coffeetable-Magazin, indem es die Welt des Autos mit der Liebe zum Leben und der Lust auf Mode, Kultur und Design verbindet. So wurde es auch ganz nebenbei zum meist ausgezeichneten Automagazin der Welt. ramp-Herausgeber und Chefredakteur Michael Köckritz stellt wöchentlich seinen «Car of the Week» auf 20min.ch vor. Jeden Freitag.

«Wir haben eine Maschine kreiert, die buchstäblich in Fleisch und Blut übergeht», sagt Mark Truman, ehemaliger Chef von White Space, der Jaguar- und Land-Rover-Abteilung für «die etwas verrückteren» Ideen. Als Trumans Vorstellungen von einem epochalen Motorrad selbst White Space zu verrückt wurden, gründete er Anfang 2017 Arc Vehicle Ltd. – finanziert von Jaguar und Land Rover.

Im Herbst letzten Jahres überraschte Arc dann auf der EICMA in Mailand mit einem Motorrad, das tatsächlich alle bisherigen Grenzen sprengt, selbst wenn man vom bahnbrechenden Design absieht. «Die Arc Vector ist das fortschrittlichste Elektro-Motorrad auf dem Planeten, das technologisch modernste Bike, das je auf den Markt kam», sagt Mark Truman.

«Human Machine Interface»

Grosse Worte, in der Tat, aber sie könnten stimmen. Trumans Arc Vector glänzt nicht nur mit exzellenten Leistungsdaten, sondern beinhaltet auch ein «Human Machine Interface», eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die tatsächlich einmalig ist. Helm und Kleidung integrieren Fahrer und Bike in einer bislang nicht da gewesenen Weise. Laut Mark Truman ist die Vector das erste voll-elektrische Motorrad mit einem Head-up-Display, einer Rückfahrkamera im Helm und einem mit Sensorik ausgestattetem Fahreranzug.

Der klimatisierte Vollvisier-Arc-Zenith-Helm von Hedon ist inspiriert von denen britischer Kampfpiloten und projiziert GPS- und Stecken-Informationen, Geschwindigkeit und Drehzahl ins Visier. Die Arc-Origin-Bekleidung von Knox integriert Technologie und massgeschneiderte «Armoured Ride Wear». So ist beispielsweise im Rückenprotektor ein Sensor platziert, der dem Fahrer auf die rechte Schulter tippt, wenn er beim Spurwechsel ein Fahrzeug im toten Winkel übersieht. Zudem vermitteln die Sensoren ein physisch spürbares Erlebnis, wenn er Musik aus dem voll vernetzten Audio-System hört. «Es geht uns um die Interaktion von Ridern und der Maschine, und darum, diese Erfahrung zu optimieren», erklärt Truman einen Teil seiner Philosophie. «Im Idealfall werden Fahrer und Motorrad zu einer Einheit.»

Monocoque-Carbon-Composite-Chassis aus dem Rennsport

Das Bike selber ist auch nicht von schlechten Eltern. Der handgefertigte Café Racer besteht aus einem Monocoque-Carbon-Composite-Chassis, das aus dem Rennsport kommt und um 60 Kilo leichter ist als bei vergleichbaren Motorrädern. Carbon-Schwinggabeln vorn und hinten, Ohlins TTX und dicke Brembos verleihen der Vector ein MotoGP-ähnliches Fahrverhalten. Die Räder von BST sind ebenfalls aus Carbon geformt und mit Reifen im Format 127/0-17 vorn und 180/5-17 hinten bezogen.

Das Design orientiert sich an klassischen britischen Café Racern – das durch einen futuristischen «Tron»-Look in die Zukunft transportiert wurde. Gedrungen zieht sich die Silhouette in einer dynamischen Linie von den futuristischen Scheinwerfern über den stilisierten Tank bis zur kurzen Bank mit hochgezogenem LED-Rücklicht.

103 kW und 397 Newtons – und in 30 Minuten geladen

Als erster Motorradhersteller setzt Vector für den in einer Art Wanne installierten 399-Volt-Motor auf Samsungs 16,8-kWh-Batteriezellen, die dem Bike 103 kW und 397 Newtons geben und in 30 Minuten geladen sind. Über die Reichweite und Höchstgeschwindigkeit herrschen selbst bei Arc eine gewisse Unsicherheit – die Angaben schwanken zwischen 273 und 436 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit zwischen 200 und 241 km/h. Einig ist man sich jedoch über die Zeit von 0 auf 100: 2,7 Sekunden.

Gebaut wird die Vector von einem Spezialisten-Team in einem Werk in Coventry in direkter Nachbarschaft zu Jaguar und Land Rover. «Unsere Jungs kommen aus führenden Positionen bei Aston Martin, KTM, Ducati, Triumph, der MotoGP und auch aus der Formel 1», sagt Mark Truman stolz.

Das alles hat natürlich seinen Preis. 103'000 Euro soll die Arc Vector kosten, Helm und Kleidung sind im Preis inbegriffen. In einer Art vorauseilender Verkaufsphilosophie limitiert Arc Vehicles Inc. die Produktionszahlen von vorne herein auf 399 Stück. Im ersten Jahr, wird vorsichtig hinzugefügt. Man hofft, dass auch im zweiten Jahr ein paar Interessenten noch genügend Geld in der Tasche haben.