Die Qual der Wahl mit dem neuen A1

Audi plant für die Zukunft. Die Ingolstädter haben harte Zeiten hinter sich. Unerwartet geringe Gewinnmeldungen in der Vergangenheit, Skandale, Druck von der Mutter in Wolfsburg. Dann begann man bei Audi aufzuräumen, strich einige Modelle, stellte unrentable Motoren zur Diskussion. Audis Reinemachen trägt Früchte.

Mit dem neuen A1 kommt angenehm frische Luft ins Geschäft. Weil Audis Kleiner das Image des Einstiegmodells ablegt, könnte er in der zweiten Inkarnation zum Hit werden. Zum Ersten hat Ingolstadt auf die Kunden gehört und bietet den A1 nur noch als 5-türigen Sportback an, stilistische Eingriffe machen ihn zu einem extrem gut ausschauenden Automobil. Die Muskelmasse an den Radausschnitten hat zugenommen, er ist ein wenig länger und höher als der Vorgänger, die breite Spur und die ausgeprägte Keilform verwandeln ihn in einen Athleten.

Beim A1 bieten die Niederbayern Individualisierung-Levels an wie nie zuvor in dieser Fahrzeugklasse. Die Ingolstädter haben ausgerechnet, dass es eine Million Ausstattungsvarianten gibt. Da dürfte für jeden Geschmack was passendes dabei sein. Der Sportback ist kein reiner Stadtflitzer, sondern durchaus auch für Langstreckenfahrten geeignet, und ordentlich Gepäck passt ebenfalls rein, ohne dass der Innenraumkomfort leiden muss.

Features aus der Audi Oberklasse

Zudem spendierten ihm die Ingenieure Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme aus der Audi Oberklasse: Optional bietet die MMI Navigation Plus einen 10,1 Zoll grossen Touchscreen, der sich nahtlos in die Glasoptik des Virtual Cockpits einfügt.

Selbstverständlich beherrscht Audis Neuer Apple CarPlay und Android Auto, die neueste Generation von Audi’s Sprachbedienung macht jede Reise zum Entspannungstripp – und Audi Phone Box sorgt jetzt für eine verbesserte Empfangsqualität mit LTE-Unterstützung. Ebenfalls aus seinen Top-Modellen ins A1-Universum transferiert hat Audi das Bang & Olufsen Premium System mit seinen 560 Watt.

Der zum Marktstart erhältliche 3-Zylinder-Motor leistet 116 PS, später folgt ein Einsteigermodell mit 95 PS (25 TFSI). Und wer Audi kennt, der weiss, das gegen oben wohl auch noch was gehen wird.

Audi A1 Sportback 30 TFSI Facts & Figures

5-türiger Kompaktwagen mit 5 Sitzen.

Masse:

Länge: 4029 mm, Breite: 1740 mm, Höhe: 1409 mm, Radstand: 2563 mm.

Kofferraumvolumen:

335 bis 1090 Liter.

Leergewicht:

ab 1180 kg.

Motor:

3-Zylinder-Benziner mit 999 ccm mit 116 PS (85 kW) und 200 Nm.

Antrieb:

6-Gang-Handschalter oder S-tronic-Automatik.

Fahrleistungen:

0 bis 100 km/h in 9,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 203 km/h.

Verbrauch:

4,8 Liter auf 100 Kilometer (Mix/offizielle Werksangabe).

CO2-Ausstoss:

108 Gramm pro Kilometer.

Markteinführung:

ab sofort.

Preis:

Ab 27'600 Franken.

Infos:

www.audi.ch