Ein SUV als Türöffner

Alleine haben sie es nicht geschafft, zusammen mit Suzuki auch nicht. Jetzt nimmt der Volkswagen-Konzern einen dritten Anlauf, um den indischen Markt zu knacken und schickt dafür Skoda ins Rennen. Die Tschechen sollen die Tür öffnen zu einem Land, das zwar seit 20 Jahren auf den versprochenen Boom wartet, das mit nicht einmal 3,5 Millionen Pkw-Zulassungen pro Jahr für knapp 1,5 Milliarden Menschen aber zu wichtig ist, um es zu ignorieren. Deshalb hat VW eine Milliarde Euro lockergemacht und Skoda das Mandat für die vielleicht letzte grosse Wachstumsregion der Autowelt übertragen.

Offensive funtkioniert

18 Monate später zeigt die Offensive Wirkung: An der Autoshow in Delhi (7. bis 12. Februar) enthüllt Skoda die Studie Vision IN, die binnen Jahresfrist in Serie gehen soll. Auf der gleichen Plattform basiert auch der Taigun, mit dem VW sich im indischen Markt breit machen will. Für europäische Verhältnisse fast Kleinwagen, treten die beiden SUV in Indien bereits in der gehobenen Mittelschicht an. Denn wo die Strassen von Winzlingen wie dem Renault Kwid dominiert werden, sind SUV in diesem Format nur etwas für Besserverdiener.

Spannender Markt

«Indien ist einer der spannendsten und vielversprechendsten Wachstumsmärkte für den Volkswagen-Konzern», sagt Skoda-Chef Bernhard Maier. «Gemeinsam streben wir bis 2025 einen kombinierten Marktanteil von fünf Prozent an. Für Skoda würde Indien damit zu einem der fünf weltweit grössten Märkte aufsteigen».