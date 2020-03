Elektrozwerg für Sparfüchse

Elektromobilität ist ein elitäres Vergnügen. Zumindest war es das bisher. Denn egal ob bei Tesla, Hyundai oder Nissan – für die teuren Akkus müssen die Käufer einen happigen Aufschlag bezahlen. Doch damit soll bald Schluss ein: Renaults Billig-Tochter Dacia zeigt mit der Studie Spring Electric, wie sich die Rumänen ein elektrisches City Car vorstellen – mit 200 Kilometern WLTP-Reichweite, vier Sitzen und einem tiefen Preis, der allerdings noch nicht definiert ist. Dacia will die Serienversion nächstes Jahr auf den Markt bringen.

Der Spring Electric erinnert stark an den Renault K-ZE, mit dem die Franzosen gemeinsam mit Dongfeng bereits im chinesischen Markt präsent sind. Und es steckt unter dem ansehnlichen Blechkleid wohl auch die identische Technik, auch wenn der Hersteller das nicht kommentiert. Um wenigstens eine Idee der technischen Daten des Dacia-Stromers zu erhalten, lohnt sich also der Blick zum Renault K-ZE, der in China für umgerechnet etwa 8400 Franken angeboten wird.

Cooler Winzling

Der 3,73 Meter lange Winzling hat einen Radstand von 2,43 Metern und ein Gepäckabteil mit knapp 300 Liter Fassungsvermögen, der Elektromotor leistet 33 kW und generiert ein maximales Drehmoment von 125 Nm. Die grösste verfügbare Batterievariante des K-ZE hat eine Kapazität von 25,8 Kilowattstunden – das reicht beim K-ZE für maximal 270 Kilometern, 80 Prozent davon lassen sich an einer Schnellladesäule in 50 Minuten «tanken». Es ist aber gut möglich, dass Dacia eine kleinere Batterie verbauen wird.

Viel mehr verrät Dacia noch nicht über den Spring Electric. Die Studie sei besonders wartungsarm ausgelegt und eigne sich gut für Carsharing und ähnliche Mobilitätskonzepte. Die Studie hat ausserdem Voll-LED-Scheinwerfer, die sich aus den Hauptscheinwerfern sowie vier weiteren, darunter angeordneten Leuchtelementen formen. Die Rücklichter in Y-Form sind ebenfalls in LED-Technik ausgeführt – sie sollen einen Ausblick auf die zukünftige Lichtsignatur der Marke sein.



(ds)