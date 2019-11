Falsch getankt – was nun?

Benzin statt Diesel getankt, das kann doch nur Amateuren oder Tagträumern passieren! So denken viele. Die Realität sieht anders aus: Jährlich gibt es bis zu 10'000 Falschbetankungen in der Schweiz. In rund der Hälfte der Fälle kommt die Patrouillenhilfe zum Einsatz. Sie schleppt das Auto zum Stützpunkt oder in die Garage ab. Dort wird das Benzin-Dieselgemisch absaugt.

Der Irrglaube, etwas Benzin im Diesel schade vor allem im Winter nicht, ist dennoch weit verbreitet. Grundsätzlich sollte nie Normalbenzin mit Diesel gemischt werden, denn ein nicht korrekt betanktes Auto ist alles andere als eine Bagatelle. Wer den falschen Kraftstoff im Tank hat, sollte auf keinen Fall weiterfahren. Wer es trotzdem tut, muss mit hohen Reparaturkosten von 5000 Franken oder mehr rechnen.



Motor nicht starten

Auch bei kleinen Mengen falschem Sprit gilt deshalb: Motor nicht mehr starten oder sofort anhalten und Motor ausschalten. Dazu muss man in der Betriebsanleitung nachsehen, ob es sich um einen älteren Diesel (Wirbel-/Vorkammer-Diesel) handelt. Dann ist etwas Benzin nicht in jedem Fall schädlich. Bei modernen Common-Rail- und Pumpe-Düse-Triebwerken, die seit circa 20 Jahren auf dem Markt sind, gilt jedoch: Ja nicht losfahren, sonst sind Schäden am Motor vorprogrammiert.

Doch was passiert eigentlich, wenn man falsch getankt hat? Dieselmotoren reagieren empfindlich auf Super. Technisch gesehen hat Diesel spezielle Schmiereigenschaften, die verhindern, dass die Feinbauteile in den mit Hochdruck arbeitenden Einspritzsystemen moderner Dieselmotoren verhocken. Benzin hat die gegenteilige Eigenschaft, es wirkt reinigend und zerstört den im Dieselmotor nötigen Schmierfilm.

Wenn Autofahrer nach einer falschen Betankung den Motor trotzdem starten, muss im schlimmsten Fall das gesamte Einspritzsystem samt Hochdruckpumpe, Injektoren, Kraftstoffleitung und Tank ausgetauscht werden. Das wird teuer. Wenn der Motor nicht gestartet wird, kann es dagegen genügen, den Tank abzusaugen. Ältere Dieselfahrzeuge halten zwar wenige Liter Benzin bei der Fahrt aus, reines Benzin sollte allerdings nicht verbrannt werden. «Falls der Motor zu nageln und stocken beginnt, soll man anhalten und Hilfe anfordern», so der TCS.

Gefährliches Gemisch

Dazu kommt, dass ein falsch gefüllter Tank nicht nur für den Motor gefährlich ist. Das Diesel-Benzin-Gemisch ist leicht entzündbar, es besteht Explosionsgefahr. Das Gemisch ist deshalb «auf jeden Fall abzupumpen und fachmännisch zu entsorgen», rät der TCS. Im Zubehörbereich gibt es denn auch diverse Produkte, die der Verwechslung an der Zapfsäule vorbeugen.

Seltener passiert der Fehlgriff bei Benzinern, denn Diesel-Zapfpistolen sind breiter als die Einfüllstutzen der Benziner. In die wenigsten Autos kann also Diesel falsch getankt werden. Wer jedoch den Benzintank trotzdem mit Diesel füllt, sollte auch hier das Auto besser abstellen. So können Schäden am Katalysator und an der Einspritzanlage vermieden werden. Zudem sollte das Gemisch abgesaugt werden.

Und was ist, wenn man versehentlich LKW-Diesel tankt? Im Prinzip kein Problem, allerdings ist Lastwagen-Diesel nicht optimal auf Autos abgestimmt. Das Problem ist aber die Zapfpistole, respektive die Fliessgeschwindigkeit. Die LKW-Pistole hat einen deutlich grösseren Durchmesser, passt also nicht auf den Einfüllstutzen am Auto. Zudem fliesst an den Hochleistungszapfsäulen der Kraftstoff schneller. Die Sauerei an der Tankstelle ist deshalb meist vorprogrammiert.

(str)