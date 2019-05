BMW mit sexy Safety Car bei der Formel E am Start

Das neue BMW i8 Roadster Safety Car (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,0 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 14,5 kWh/100 km, CO2-Emissionen kombiniert: 46 g/km) erweitert die Flotte der BMW i Sicherheitsfahrzeuge. Es ist das weltweit erste Safety Car, das mit offenem Cockpit eingesetzt werden kann. Auffälligste Merkmale der spektakulären Silhouette sind der Heckflügel und die gekürzte Frontscheibe.

«BMW i und die Formel E stehen für Innovation und passen deshalb hervorragend zusammen. Auch dieses Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für den Pioniergeist von BMW i und der Formel E», sagt Robert Irlinger, Leiter von BMW i. «Bei der Realisierung haben sich die BMW i Ingenieure und Designer und getraut, völlig neue Wege zu gehen und ein absolut einzigartiges Fahrzeug zu kreieren. Unsere Ingenieure haben etwas geschaffen, das es bisher noch nie gab.»

«Vielen Dank an die BMW i Familie und den Yacht Club de Monaco für den grossartiges Event», freute sich Formel-E-Gründer und CEO Alejandro Agag über den sexy Zuwachs. «Das BMW i8 Roadster Safety Car hat ein markantes Design, das es deutlich von allem abhebt, was wir bisher gesehen haben.»

Technische Modifikationen

Auch wenn keine grossen Umbauten nötig waren, weist die Version für die Rennstrecke einige Modifikationen auf. Auffälligste Änderung am Safety Car ist die gegenüber dem Serienmodell gekürzte Frontscheibe. Diese verleiht dem Fahrzeug optisch noch mehr Dynamik. Im Vergleich zum Serienfahrzeug liegt zudem der Schwerpunkt des Safety Cars um 15 Millimeter tiefer. Das Fahrzeug verfügt über eine M Carbon Keramikbremse, einen FIA-zertifizierten Überrollbügel, einen Frontsplitter und einen Heckflügel für zusätzlichen Anpressdruck. Dazu kommen speziell für den Einsatz als Safety Car notwendige Modifikationen. Der Lichtbalken ist oberhalb des Heckflügels montiert und somit in jeder Rennsituation aus allen Perspektiven sehr gut sichtbar. Zudem verfügt das BMW i8 Roadster Safety Car über eine Kommunikationsund eine GPS-Antenne, eine umfassende Kommunikationsanlage im Cockpit sowie eine Heckkamera.

Design folgt dem Vorbild seines Vorgängers

Ein weiterer spektakulärer Aspekt des neuen Safety Cars ist sein Design. Es führt das Schema der vom BMW Emblem inspirierten alternierenden blau-weissen Farbelemente fort, das bereits vom BMW iFE.18 und dem BMW i8 Coupé Safety Car bekannt ist. Oder, in bayrischem PR-Slang: «Es erweitert das Design um einen Ausdruck, der perfekt zu offenem Fahren und in den Kontext eines Stadtrennens wie in den Strassen von Monaco passt. Die Farben Blau und Violett stehen als Symbole für pure Elektrizität, während die orangenen und grünen Akzente mit den Farben der Leuchtanlage des Safety Cars übereinstimmen. Wie beim BMW iFE.18 treten violette «Synapsen» an Netzwerk-Kreuzungen hervor, die die lebendige Konnektivität des Designs betonen...»

(lie/pd)