Frischer Wind bei den Kleinsten von BMW

Big News bei BMWs Kleinsten: Das Einstiegsmodell, der 1er, kommt komplett neu, der Einstiegs-SUV X1 wird aufgefrischt. Die alles überragende Schlagzeile dabei: Der 1er hat fortan keinen Heckantrieb mehr, sondern kommt profan auf einer Frontantrieb-Plattform. Das, was den kleinsten BMW in seinem Segment so einzigartig gemacht hat, wurde ihm genommen; ob der Neue das Credo der Bayern, die «Freude am Fahren», damit weiterhin erfüllen kann?

Ja, sagt BMW, und verweist auf eine neue Traktionskontrolle, die schneller und feinfühliger reagieren und die Antriebseinflüsse auf die Lenkung minimieren soll. Die beiden Topvarianten, die hierzulande gerne gekauft werden, kommen ohnehin mit Allradantrieb. Dass bei dieser Entscheidung aber nicht eine bessere Alltagstauglichkeit, sondern vor allem Kosteneinsparungen im Vordergrund standen, ist klar.

Mehr Raum in Fond und Kofferraum

Einen positiven Effekt hat sie dennoch: Trotz kaum veränderter Aussenmasse bietet der 1er der dritten Generation nun mehr Raum für die Fondpassagiere und 20 Liter mehr Kofferraum. Zum Marktstart Ende September sind drei Diesel und zwei Benzinmotoren mit einer Leistung von 116 bis 306 PS erhältlich, die Preise beginnen bei 36'100 Franken.

Bereits ab Juli steht der aufgefrischte X1 zu Preisen ab 39'100 Franken bei den Händlern. Der SUV wurde modernisiert, mit einer neuen Kühlergrill-Niere, einer Frontschürze mit integrierten Nebelleuchten und einer modifizierten Heckpartie. Die grosse Neuheit für diese Baureihe kommt aber nächstes Jahr: Dann ist der X1 auch als Plug-in-Hybrid mit 50 Kilometer elektrischer Reichweite erhältlich.