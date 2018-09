Futurismus wagen

Auf den ersten Blick sieht die Revolution nicht besonders ungewöhnlich aus. Steht man vor dem Mercedes EQC, könnte er so auch als der GLC aus der Garage des Nachbarn durchgehen. Und man ist ein ganz klein wenig enttäuscht, dass die modernste Mercedes-Generation vollelektrischer Autos nicht mehr Futurismus riskiert. Zumal der weltweite Erfolg des Toyota Prius zum Teil auch daran lag, dass er sich auch optisch von den anderen Modellen abhob. Und Teslas globaler Image-Vorsprung liegt sicherlich nicht im überlegenen Produktionsprozess von EVs begründet, sondern darin, dass man das Fahrzeug als Schritt in ein modernes Zeitalter erkennt.

Bald kosten Elektroautos weniger als Benziner

Mercedes betritt das neue Zeitalter nun mit dem EQC, dem ersten Modell der Stuttgarter Untermarke EQ, die in Zukunft für die E-Fahrzeuge des Konzerns verantwortlich ist. EQ steht laut Daimler-Chef Dieter Zetsche für «Electric Intelligence» und soll die Markenwerte Emotion und Intelligenz zusammenführen.

Der EQC basiert auf dem EQ Concept, der schon vor zwei Jahren vorgestellt wurde. Batterietechnologie und Antriebssysteme des Serienmodells sind auf dem neuesten Stand der Technik, Reichweite und Alltagstauglichkeit dramatisch verbessert. In dieser Hinsicht könnte man den EQC als Avantgarde bezeichnen.

Baut auf der bewährten Plattform des GLC auf

Das Mercedes-Designteam um Gorden Wagener hingegen ging mit der Umsetzung von GLC auf EQC recht vorsichtig um. Die Seitenlinie ist gestreckter, der Wagen länger und das Profil fällt nach hinten stärker ab. Die Front hat einen stark mit Chromelementen akzentuierten Grill mit schwarz grundierten LED-Scheinwerfern. Eine Lichtleiste grenzt den oberen Rand des (eigentlich vollkommen unnötigen) Grills ab.

Dass der Stuttgarter Pionier trotz der hehren Ziele so alltäglich daherkommt, hat jedoch gute Gründe. Die Plattform des Mercedes GLC hat sich ausreichend bewährt, die Produktionsabläufe sind erprobt und frei von den lästigen Problemen, die bei einem neuen Modell auftreten. All das hat den Vorteil einer effektiv schnelleren Realisierung und einer reibungslosen Integration.

Und der baldige Start der Serienproduktion ist notwendig. So wird erwartet, dass China, einer der Hauptmärkte von Mercedes-Benz, in zehn Jahren ein Verbot von Verbrennungsmotoren einführen wird. Norwegen will schon 2025 soweit sein, die restlichen europäischen Länder folgen. Und Kalifornien, immer noch der ökologische und ökonomische Vorreiterstaat in den USA, hat diese Woche verlauten lassen, dass Emissionsgesetze und Flottenverbrauch demnächst verschärft werden.

Hilft Schwellenängste potenzieller Käufer zu überwinden

Um diese Märkte nicht zu verlieren, beeilen sich Automobilhersteller weltweit, so schnell wie möglich rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Während die Designer und Konstrukteure von Mercedes intensiv an einem zukünftigen EQ-Modell arbeiten, das die Vorteile des elektrischen Antriebs konsequenter umsetzt, wird der EQC schon mal technologische Türen öffnen und – wichtiger! – Schwellenängste potenzieller Käuferschichten überwinden helfen.

Das macht er ganz prima. Zwei Elektromotoren, jeweils einer an der Vorder- und an der Hinterachse, wirken als elektrischer Vierradantrieb und produzieren 300 kW (408 PS), sowie 765 Newton, was für eine Beschleunigung von 5,1 Sekunden bis Hundert reicht. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeriegelt. Die Reichweite der 80-kWh-Lithium-Ionen Batterien der Daimler-Tochter Deutsche Accumotive liegt bei 450 Kilometern im neuen WLTP-Zyklus, nicht schlecht für ein SUV mit einem Leergewicht von zweieinhalb Tonnen, von denen 650 Kilogramm auf Kosten der Batterien gehen, die im Boden des Fahrzeugs untergebracht sind.

Rund 400 Schnellladestationen von Ionity, dem Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Daimler, Ford und Volkswagen, werden bis 2020 dafür sorgen, dass sich auch der letzte Rest von Reichweitenangst legt. Die Ladezeit des EQC bei einem CCS (Combined Charging System) mit einer maximalen Ladeleistung von 110 kW beträgt laut Mercedes nur 40 Minuten, um den Akku von 10 auf 80 Prozent zu laden. Das Bezahlen der Kilowattstunden läuft dabei über die «Mercedes me Charge»-App, mit der sich auch Ladestationen finden lassen.

«Behutsame» Weiterentwicklung

Okay, das Innere des EQC raubt nicht unbedingt den Atem, aber dafür wird die behutsame Weiterentwicklung des GLC-Cockpits die konservative Mercedes-Kundschaft auch nicht verschrecken. Neu beim Elektro-SUV ist die deutlich verbesserte MBUX-Version, das lernfähige AI-Multimediasystem von Mercedes, mit einem Display, das über Reichweite, Ladezustand der Batterien und Energiefluss informiert. Ein Vorteil des Elektro-Antriebs spiegelt sich jedoch auch im Interieur wider: Die sich verjüngende Mittelkonsole lässt den Innenraum deutlich luftiger erscheinen als beim GLC.

Sitzt man erst einmal hinter dem Steuer, empfiehlt es sich laut einem Mercedes-Testpiloten, die Fahrweise an das Antriebssystem anzupassen. Der EQC fährt sich nämlich am besten mit nur einem Pedal. Zum Abbremsen reicht es, den Fuss zu lupfen, gleichzeitig wird so die Bremsenergie rekuperiert. Rigorose und wiederholte Kampfbeschleunigung sei zwar möglich (bis zu zehnmal laut Mercedes), ebenso wie lange VMax-Fahrten, aber das schlage sich negativ auf die Reichweite nieder, also möge man es lieber lassen.

Zweieinhalb Tonnen bleiben zweieinhalb Tonnen

Im Fahrverhalten macht das enorme Gewicht der Batterien deutlich, dass der EQC weder Sportwagen sein will, noch kann. Der E-SUV ist nicht schwach auf der Brust, im Gegenteil, sein beeindruckendes Drehmoment und die ununterbrochene Leistungskurve sind durchaus als formidabel zu bezeichnen. Aber zweieinhalb Tonnen sind nun einmal zweieinhalb Tonnen. Über physikalische Gesetze lässt sich nicht wirklich streiten.

Der erste ernsthafte Ausflug von Mercedes in die neue automobile Realität ist zumindest vielversprechend. Null Emission, gute Fahrleistungen, grandioser Luxus und ein Stromverbrauch von nur 22,2 kWh/100 km machen Dieter Zetsche Laune. «Es ist das beste Gesamtpaket im Segment,» sagte der Mercedes-Chef. Und ja, es ist auch nicht sonderlich gewöhnungsbedürftig.