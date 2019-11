Gemballa plant Hypercar

Der Name Gemballa steht in der Autowelt vor allem für mehr opder weniger geschmackvolle Porsche-Umbauten. Doch nun will der Tuner einen eigenen Sportwagen auf die Räder stellen. Bislang hat Gemballa ein paar Skizzen einer Mittelmotor-Flunder veröffentlicht. Als Zielvorgaben nennt Gemballa Sprintzeiten von 2,5 Sekunden von 0 bis Tempo 100. Erreicht werden soll die Antrittsstärke mit einem Benzinmotor, der deutlich über 800 PS leisten soll. Später wäre auch eine Teilelektrifizierung des Antriebs denkbar.

Bau hängt von Investoren ab



Derzeit ist der Tuner noch auf Investorensuche. Wohl auch vom Erfolg der Vorfinanzierung dürfte es abhängen, ob der für Anfang 2020 geplante Prototyp entsteht und bereits zwei Jahre später die Produktion anlaufen wird.

(AH)