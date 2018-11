Genug vom Stau? Dann bestell dir ein Flug-Taxi

Das neuartige Flugtaxi-Konzept kombiniert ein selbstfahrendes Elektroauto mit einer Passagierdrohne. Beim ersten öffentlichen Testflug hat das Flugmodul eine Passagierkapsel zielsicher auf der Fahrzeugplattform abgesetzt. Diese fuhr anschliessend autonom vom Testgelände. Noch handelt es sich um ein 1:4-Modell. Doch schon im nächsten Jahrzehnt könnten Audi-Kunden einen komfortablen und effizienten Flugtaxi-Service in Grossstädten nutzen – multimodal, in der Luft und auf der Strasse.

Umfrage Glaubst Du daran, dass die Taxis jemals abheben und wir in ein paar Jahren damit unterwegs sein werden? Bestimmt. Die Zukunft ist nicht aufzuhalten, und wenn ich mir so die täglichen Staus auf den Strassen anschaue. Deshalb: Thumb up und «Go go Gadget!»

Nicht in den nächsten 30 Jahren. Ich seh da zu viele technische und rechtliche Hindernisse.

So ein Quatsch. Die werden genauso scheitern wie Tesla & Co. Die Menschheit wird sich besinnen, und ich bau mir jetzt einen Bunker, jawohl!

Hab eh Angst vor dem Fliegen, und deshalb würde ich eh nie in so eine Kiste steigen.

«Flugtaxis werden kommen. Davon sind wir bei Audi überzeugt», sagt Bernd Martens, Audi-Vorstand für Beschaffung/IT und Präsident der Audi-Tochter Italdesign. «Immer mehr Menschen ziehen in die Städte. Und durch Automatisierung werden immer mehr Menschen mobil sein. Gerade die Älteren und Kinder oder Menschen ohne Führerschein werden in Zukunft gerne bequeme Robotertaxis nutzen. Wenn wir es schaffen, Verkehr intelligent auf die Strasse und den Luftraum zu verteilen, profitieren Städte und ihre Bewohner gleichermassen.»

Test in Mexiko-Stadt und São Paulo

Wie so ein On-Demand-Service aussehen könnte, testet Audi zusammen mit der Airbus-Tochter Voom seit diesem Sommer in Südamerika. Kunden buchen in Mexiko-Stadt und São Paulo Helikopterflüge, während für die Fahrt zum oder vom Landeplatz ein Audi bereitsteht. «Derartige Angebote helfen uns, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen. Denn in Zukunft sollen Flugtaxis ein breites Spektrum an Stadtbewohnern ansprechen. Mit dem Pop.Up Next loten wir gleichzeitig die Grenzen des technisch Machbaren aus. Im nächsten Schritt soll ein Prototyp in voller Grösse fliegen und fahren», sagt Martens.

Audi unterstützt ausserdem das Ingolstädter Flugtaxi-Projekt Urban Air Mobility. Die Initiative bereitet den Flugtaxi-Testbetrieb am Standort von Audi vor und ist Teil eines Gemeinschaftsprojekts der EU im Rahmen des Marktplatzes für European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. Dieses Projekt soll die Bevölkerung von den Vorteilen der neuen Technologie überzeugen und sucht Antworten auf Fragen rund um Batterietechnik, Regulierung, Zertifizierung oder Infrastruktur.

