Haben die Vans endgültig ausgedient?

Gemäss Marktbeobachter Jato Dynamics ist heute fast jeder dritte Neuwagen in Europa ein SUV; die Schweiz macht da keine Ausnahme. Diese anhaltende Nachfrage nach SUVs geht vor allem zu Lasten der traditionellen Karosserievarianten wie Kombi oder Limousine – die grössten Einbussen verzeichnen allerdings die als MPV (Multi Purpose Vehicles) bezeichneten Vans wie etwa VW Sharan, Renault Espace oder Ford Galaxy.

Wurden 2013 in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) noch gut 517’000 Vans verkauft, so fanden 2018 nur noch etwa 411’000 Einheiten einen Käufer. Explosionsartig wuchs im gleichen Zeitraum das SUV-Segment: In allen drei Ländern hat sich im gleichen Zeitraum der Absatz von SUVs fast verdoppelt. Auch die für den Personenverkehr ausgelegten leichten Nutzfahrzeuge wie VW Multivan, Mercedes-Benz Vito oder Opel Vivaro machen den Vans das Leben schwer.



