Ein Kamerasystem statt Aussenspiegel in Serie

Beim Audi e-tron überzeugt das Kamerasystem anstelle der Aussenspiegel nur mässig. Zu klein scheinen die innen verbauten Bildschirme, zu ungewohnt ist der Blick nach unten statt aussen. Trotzdem setzt auch Honda beim kommende Elektro-Stadtflitzer auf diese Technologie. «Sie bietet entscheidende Vorteile in punkto Styling, Sicherheit, Aerodynamik und Ausstattung», schreiben die Japaner.

Das Kamerasystem in den Aussenspiegeln ersetzt konventionelle Seitenspiegel durch kleinformatige Kameras, die Bilder in Echtzeit auf die 6-Zoll-Monitore im Fahrzeuginnern übertragen. Diese Monitore sind in ergonomischer Position auf beiden Seiten des Armaturenbretts positioniert, um dem Fahrer eine möglichst problemlose Orientierung zu ermöglichen.

Kameras ragen nicht über die Radhäuser hinaus

Die zukunftsweisende Kameratechnologie verleiht dem Fahrzeug eine moderne, klare und schlichte Ästhetik und ergänzt die stufenlosen A-Säulen sowie die bündig angebrachten, ausfahrbaren Türgriffe, die ebenfalls Teil der Serienausstattung des Honda e sein werden. Anders als konventionelle Seitenspiegel sind die Kameras auf die Gesamtbreite des Fahrzeugs abgestimmt und ragen nicht über die Radhäuser hinaus.

Dadurch wird nicht nur die Sicht verbessert, sondern auch der Luftwiderstand im Vergleich zu konventionellen Aussenspiegeln um rund 90 Prozent verringert, was einer Steigerung der Kraftstoffeffizienz und Reichweite des Fahrzeugs von zirka 3,8 Prozent entspricht. Zudem werden die bei höherer Geschwindigkeit verursachten Fahrtwindgeräusche deutlich reduziert.

Rückwärtsfahren wird erleichtert

Die Kameragehäuse sind so geformt, dass sich keine Wassertropfen auf der Linse bilden können – auch dank der wasserabweisenden Beschichtung der Linsenoberfläche. Die optimale Positionierung des Aussenspiegelkamerasystems bietet laut Honda eine ganze Reihe von Vorteilen. Der Fahrer kann in den Fahrzeugeinstellungen zwischen «Normalansicht» und «Weitwinkelsicht» wählen und auf diese Weise das Sichtfeld stärker als mit konventionellen Aussenspiegeln erweitern sowie tote Winkel reduzieren. Auch das Rückwärtsfahren wird durch die Einblendung von Hilfslinien auf den Seitenmonitoren erleichtert.

Die Helligkeitsstufen der Innenmonitore passen sich automatisch an die herrschenden Lichtbedingungen an. Es wurden umfassende Tests und Entwicklungsverfahren durchgeführt, um auch bei schlechtem Wetter, schwachen Lichtverhältnissen und bei Nacht eine hervorragende Sicht ohne Blendlicht oder Reflexionen zu gewährleisten.

«Stadtflitzer» mit bis zu 200 Kilometer Reichweite

Das neue kompakte Elektrofahrzeug von Honda setzt damit neue Massstäbe für die Marke in punkto Design und Technologie und ist Teil der Strategie des Herstellers, alle auf dem europäischen Markt abgesetzten Fahrzeuge bis zum Jahr 2025 mit Elektroantrieb auszurüsten. Der Honda e verfügt über eine konkurrenzfähige Reichweite von 200 Kilometern und erreicht mittels «Schnellladefunktion» einen Ladestand von 80 Prozent innerhalb von lediglich 30 Minuten.

Im Inneren schafft das moderne Interieur ein komfortables Lounge-Feeling mit einer intuitiven und anpassbaren Dual-Touchscreen-Oberfläche, um die Fahrgäste auch unterwegs immer vernetzt zu halten. Der sportliche Hinterradantrieb, der innovative elektrische Antriebsstrang und die Hochleistungsbatterie sorgen für Fahrspass und Dynamik.

Die Vorstellung der Serienversion des Honda e wird noch in diesem Jahr erfolgen. Interessenten können online Ihr Interesse anmelden.

(lie/pd)