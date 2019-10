Im November kommt der Tesla-Pick-up

Ist Tesla eine moderne Erfolgsgeschichte oder doch eher ein hübsch ausgedachtes Luftschloss? Nimmt man den Aktienkurs der vergangenen Monate als Gradmesser, lässt sich sagen: Selbst die Anleger haben sich in dieser Frage noch keine definitive Meinung gebildet. Auf und ab gehts bei Tesla, was kein Wunder ist, wenn sich Meldungen über enttäuschende Quartalszahlen, drastische Sparmassnahmen und dann doch wieder unerwartet gute monatliche Verkaufszahlen abwechseln.

Fest steht jedoch: Der E-Auto-Pionier muss Volumen unters Volk bringen, um nachhaltig erfolgreich wirtschaften zu können. Das Model 3 war ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung, und bald folgt mit dem Midsize-SUV Model Y (wohl im Frühling 2020) der nächste. Die Absatzzahlen so richtig nach oben treiben soll aber auch der neue Pick-up-Truck von Tesla. Auf ihm ruhen vor allem im Heimmarkt grosse Hoffnungen.

Termin bestätigt

Inzwischen hat der E-Truck auch einen offiziellen Enthüllungstermin erhalten. Im November will Elon Musk seinen neuen Pick-up vorstellen. Bereits Ende Juli hatte der eigenwillige Tesla-CEO die offizielle Vorstellung für September oder Oktober angekündigt und sie dann verschoben. Zuletzt kündigte er im September an, «höchstwahrscheinlich im November» für die mit Spannung erwartet Präsentation bereit zu sein. Auf Nachfrage eines Users auf Twitter bestätigte der Tesla-Boss kürzlich zumindest indirekt diesen Termin («no change», keine Änderungen).

Die knappe Antwort passt dabei zu den spärlichen Informationen, die es bislang über Teslas E-Truck gibt. Doch nachdem US-Konkurrent Rivian mit seinen E-Pick-ups immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, hat man bei Tesla ein wenig mehr verraten. So kündigte man an, dass die Fahrleistungen über denen eines «Basis-Porsche 911» liegen würden. Optisch will man ohnehin nichts anbrennen lassen und protzte, mit einer vom Science-Fiction-Klassiker «Blade Runner» inspirierten Optik neue futuristische Massstäbe zu setzen. Das alles zu einem Startpreis, der irgendwann – festlegen will man sich bei Tesla wie immer nicht – bei unter 50'000 Dollar beginnen soll. Wobei das für jene Version, die mit dem Porsche mithalten kann, kaum gelten dürfte.

Konkurrenz zum F-150

Im Internet geistern denn auch bereits Studien herum, die über den Look von Teslas E-Pick-up spekulieren. Offiziell gezeigt wurde bisher allerdings nur ein Ausschnitt, der laut dem Tesla-CEO die Front zeigen soll. Als ein User via Twitter nach den Dimensionen fragte, antworte Musk jedoch in gewohnt markiger Manier: «Das wird kein herziges Gänseblümchenmobil, mein Herr! Der Führerstand wird gross genug, um André the Giant (dem verstorbenen Ex-Wrestler mit Riesenwuchs; Anm. d. Red.) Platz zu bieten.»

Musks Antwort zeigt, dass das Thema von einem gewissen Druck begleitet wird. Tatsächlich ist der Pick-up für Tesla in den USA ein ungemein wichtiges Produkt. Pick-ups mögen hierzulande eine Nische besetzt, in den USA sind sie Bestseller. Der Ford F-150 ist in Amerika seit Jahren das meistverkaufte Auto und weltweit eines der Modelle, die absolut gesehen mit die höchsten Stückzahlen absetzten. Kein Wunder hat man bei Tesla also die Hoffnung, dass der E-Pick-up für jenes Volumen sorgen wird, den Tesla als künftiger Grossserienhersteller dringend braucht.

