Legende reloaded

Wenn das mal kein Einstand war: Gleich bei seinem ersten Renneinsatz in Silverstone überquerte der Aston Martin DB4 GT die Ziellinie als Sieger. Am Steuer sass Stirling Moss. Später sollte auch Jim Clark die Motorsport-Variante des DB4 steuern. Es folgten zahlreiche Triumphe – bis Ferrari 1962 seinen 250 GTO an den Start brachte. Damit aber war die Geschichte des Erfolgsmodell noch lange nicht vorbei. Denn Ende 2018, wohlgemerkt 59 Jahre nachdem der Erste in Silverstone als Sieger vom Platz ging, rollte der Letzte seiner Art vom Hof – als Aston Martin DB4 GT Continuation.

Dabei handelte es sich weder um einen liebevoll restaurierten Scheunenfund noch um einen dilettantischen Nachbau aus irgendeiner Hinterhofgarage. Die 25 Continuations, die Aston Martin an eine sehr eklektische Truppe von Fans verkaufte, waren allesamt Neuwagen. Pur und simpel gesagt waren jene 25 Exemplare die Letzten, die aus der 1959 in Serie gegangenen Rennsportwagen noch offen standen.

Aston Martin hatte damals, Ende der 1950er-Jahre, seinen Luxussportler DB4 auf Motorsport getrimmt. Radstand und Chassis wurden um 13 Zentimeter gekürzt. Radio, Stossstangen, selbst der Deckel des Handschuhfachs fielen einer rigorosen Sport-Diät zum Opfer. In den Fahrzeugboden wurden Löcher gebohrt, das Dämmmaterial komplett entfernt. 141 Kilogramm Gewicht wurden so eingespart. Eine Serie von hundert Fahrzeugen sollte für den Renneinsatz produziert und verkauft werden. Trotz der Erfolge war jedoch nach 75 verkauften Rennwagen Schluss.

Eine ganze Boutique-Serie von Wiedergeburten

Als vor einigen Jahren die Jaguar SVO-Kollegen aus Coventry mit ihrem XKE als «Continuation» die letzten sechs der fünfzig Jahre früher angestossenen Serie bauten und mit dem XKSS sowie dem D-Type gleich nachzogen, legten sie den Grundstein für eine ganze Boutique-Serie von Wiedergeburten, die in direkter Linie zu Aston nach Buckinghamshire führte. In Newport Pagnell, der alten Fabrik, in der vor Jahrzehnten das letzte Serienmodell vom Band rollte, bereiteten Aston-Martin-Works-Präsident Paul Spires und sein Programm-Manager Simon Hatfield seit Mitte 2016 die Auferstehung des DB4 GT vor.

Wer nun denkt, das wäre ja vergleichsweise einfach gewesen und man müsse nur die alten Pläne aus den Schubladen holen, unterschätzt den Entwicklungsaufwand, der für die Continuation des DB4 GT erforderlich war. «Die Tatsache, dass das Originalmodell existierte, machte den Prozess eigentlich schwieriger,» sagte Simon Hatfield in einem Interview. Die acht noch bestehenden Leichtbaumodelle der DB4 GT-Reihe wurden im Original gescannt, die 450 existierenden Pläne genauestens überprüft.

Die Aufgabe bestand darin, so nahe wie irgend möglich am Original zu bleiben und gleichzeitig das «Continuation»-Modell technologisch auf Vordermann zu bringen. Auch die Fortsetzung der DB4 GT-Serie wurde von vorneherein als reine Motorsportvariante geplant, die keine Strassenzulassung benötigte. Also wurde ein moderner, FIA-zertifizierter überrollkäfig eingebaut und ein neuzeitlich gesicherter Benzintank installiert.

Leistung auf beeindruckende 345 PS gesteigert

Auch das Fahrverhalten des Wiedererstandenen wurde den zeitgemässen Erwartungen angepasst. Modernisierte Radaufhängungen und Bremsen wurden dem auf 4,2 Liter vergrösserten Sechszylinder angepasst, dessen Leistung auf beeindruckende 345 PS gesteigert. Beibehalten wurden die vier Gänge, wenngleich das Getriebe neu konstruiert wurde. Was blieb, war die Kooperation mit dem italienischen Felgenhersteller Borani, der die Originalräder neu auflegte, und dem Mailänder Karosseriebauer Touring, der bereits die Aussenhaut für den Ur-DB4 GT anfertigt hatte. «Touring erhielt damals eine Lizenzgebühr für jedes verkaufte Fahrzeug», erklärte Spires dem britischen Automagazin «Car». «Wir hatten dann auf der Basis des damaligen Deals neuverhandelt. Natürlich haben wir dabei die Preissteigerungen der vergangenen sechzig Jahre in Betracht gezogen.»

Die Produktion der neu erstandenen Karosserie erwies sich jedoch als nicht ganz so einfach, denn Aston Martin bestand – wie beim Original – auf einer Aluminiumstärke von dünnen 1,2 Millimetern. Die Italiener wollten mit dickeren Blechen arbeiten. Aston blieb hart, der Continuation schlank.

Die 25 Modelle des Aston Martin DB4 GT Continuation, die die alte Serie noch hergab, waren – nicht überraschend – in kürzester Zeit ausverkauft, selbst bei einem Preis von mehr als 1,5 Millionen Pfund (das Original ist nicht unter 3 Millionen zu bekommen). Im Preis enthalten sind jedoch grosszügige Fahrertrainings. Um die 25 Käufer auf das urtümliche – und gewöhnungsbedürftige – Fahrverhalten der Retro-Renner einzustimmen, durften sie zwei Jahre lang auf diversen Rennstrecken üben. Die Fahrzeuge seien zwar nach neuesten Standards gebaut, sagt Paul Spires, aber elektronische Fahrprogramme gäbe es keine. Folglich seien die Fahrlehrgänge durchaus angemessen. «So konnten sie während der massgeschneiderten Programme ihre Fahrzeuge kennenlernen.»

Aston Martin kostete einst 20'000 englische Pfund

Gebaut wurden die Continuations in Handarbeit in Newport Pagnell in der ursprünglichen DB4-Werkhalle aus der Zeit, in der der legendäre Aston Martin-Chef David Brown den Ruhm der Marke begründete. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte er Aston Martin über eine Zeitungsanzeige für 20'000 englische Pfund und machte die Firma zu dem, was sie heute ist. Er ist der Grund, warum es überhaupt Autos gibt, die «DB» heissen, Die Produktion ist mittlerweile nach Gaydon umgezogen, der Vanquish S war das letzte Neufahrzeug, das im Jahr 2007 die Hallen von Newport Pagnell verliess. Heute kümmert sich hier Aston Martin Works um Restaurationen und Modifikationen klassischer Fahrzeuge.

Die Kombination eines authentischen, handgearbeiteten Wagen aus der David-Brown-Ära mit modernster Technologie bedeute mehr als nur eine Fortführung klassischem Designs mit zeitgenössischer Fertigungstechnik, betont Paul Spires. Dass der Continuation auch viel mehr ist als nur eine Marketing-Massnahme, die knapp vierzig Millionen Pfund in die Kassen schwemmt, sondern eine nostalgische Verneigung vor der eigenen ruhmreichen Vergangenheit, brauchte er nicht extra zu erwähnen.