Leise in die Zukunft surren

Skoda startete vor 124 Jahren ihre Unternehmensgeschichte mit dem Bau von Velos. Heute finden die Tschechen zu ihren Wurzeln zurück, wenn auch in deutlich modernerer Form. E-Bikes bietet die VW-Tochter schon länger an, wenn auch nicht offiziell in der Schweiz, und am Genfer Salon im März wurde das Mobilitätskonzept namens Klement präsentiert, ein Elektroroller mit einer innovativen Steuerung.

Noch sind es nur Prototypen, die Skoda zur Probefahrt in Prag bereitstellte; die erste Entwicklungsstufe, noch mit nacktem Metall und groben Schweissnähten, sowie eine schick verpackte zweite Version, die zumindest optisch so auf den Markt kommen könnte. Die Idee: Eine Art Elektro-Töffli für die Innenstadt, mit kräftigem Radnabenmotor im Hinterrad mit 4 kW Leistung, der das bullig gestaltete Zweirad leise surrend und irre schnell bis zur Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beschleunigt. Die beiden Akkus mit einer Kapazität von 1,25 kWh reichen für eine Reichweite von 60 km, geladen wird an der Haushaltssteckdose, in nur 2,5 Stunden ist die Batterie wieder voll.

Anleihe beim Segway

Der Clou dabei: Beschleunigt und gebremst wird mit den beiden feststehenden Pedalen, die sich nach vorne und nach hinten kippen lassen; je nach dem beschleunigt oder bremst der Klement. Das bedarf einer ganz kurzen Eingewöhnungszeit, danach fährt es sich sehr intuitiv – und total spassig. Cool: Die Pedale leuchten je nach dem grün oder rot.

Bleibt noch die Frage, ob Skoda den Klement zur Serienreife weiterentwickeln und auf den Markt bringen wird. «Mikromobilität gewinnt in Städten immer stärker an Bedeutung», sagt Guido Haak, Leiter des Produktmanagements bei Skoda. «Das Konzept passt perfekt zu unserer E-Mobilitätsstrategie. Wir prüfen deshalb, ob und wie der Klement unser Portfolio der Zukunft ergänzen könnte». Einen konkreten Zeitplan gibt es gemäss Skoda noch nicht.