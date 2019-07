Lexus präsentiert LC Convertible Prototyp

Besucher des diesjährigen Goodwood Festival of Speed (bis Sonntag) erleben den LC Convertible bei seinem Debut gleich in Aktion auf der einzigartigen Strecke auf dem Anwesen des Earl of March. Das neue Modell gesellt sich zu einigen der weltweit exklusivsten und renommiertesten Fahrzeuge, die im Rahmen der prestigeträchtigen Präsentation von neuen und klassischen Sportwagen dabei sind. Der Convertible komplettiert als weiteres LC-Modell das Flaggschiff-Programm der Marke.

Der LC hat sich in kurzer Zeit als eines der begehrtesten Lexus-Modelle etabliert. Vor allem die Kombination von markantem Design, hoher Qualität und begeisternder Performance sorgt für Aufsehen. Ein Cabriolet hat Lexus bereits an der North American International Auto Show im Januar mit dem LC Convertible Concept in Aussicht gestellt.

Auch das Design des LC Convertible wurde prämiert

Das Design des Concept sollte «Ultimate Beauty» ausdrücken und wurde denn auch von der Fachwelt und vom Publikum begeistert aufgenommen. Wie schon der LC wurde der Concept Car bei seinem Debut mit dem «EyesOn Design Award» ausgezeichnet. Gestreckt, geduckt und schlank wirkend, zeigt der LC Convertible die athletischen Proportionen des Coupés, die grossen Räder und die kurzen Überhänge signalisieren seine sportliche Abstammung. Der Prototyp trägt in Goodwood eine Tarnmaskierung, lässt aber auch so die Designcharakteristiken und die dynamischen Eigenschaften der kommenden Serienversion erkennen.

Profirennfahrer Nick Cassidy jagt den LC Convertible Prototyp am Goodwood Festival of Speed den Berg hinauf. «Das Goodwood Festival of Speed feiert die Geschichte und Kultur des Automobils und dient als Zusammenkunft für einige der bemerkenswertesten Fahrzeuge und Fahrer», erklärt Koji Sato, Lexus International Executive Vice President: «Wir sind glücklich, diesen Prototyp beim gleichen Anlass zu präsentieren, an dem das LC Coupé 2016 sein Debut feierte.»

(lie/pd)