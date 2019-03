Mini-Veränderungen

Wenn man präzise sein will, muss man erwähnen, dass der Mini schon vor dem BMW elektrisch war. Bereits 2008 startete man einen Feldversuch mit Leasing-Fahrzeugen, 450 E-Minis, welche die Technik des i3 erprobten. Der Mini ging nicht in Serie, der BMW i3 schon. Elf Jahre später ist es nun soweit: BMW stellte im Westen von München einer ausgewählten Journalistenschar den Mini Cooper SE vor. Man konnte leisen Beifall vernehmen. Und einige Seufzer.

Nein, es ist nichts Weltbewegendes, was die BMW Group zeigte, sondern eine logische – und notwendige – Weiterentwicklung eines bestehenden Konzepts. Die Realität, dass mit Verbrennungsmotoren jeglicher Art die vorgeschriebenen Emissionen und Flottenverbrauchswerte in Zukunft nicht mehr eingehalten werden können, sickert mehr und mehr durch, das Resultat sind leicht umgestaltete Serienfahrzeuge mit E-Motor.

Dabei gibt es durchaus Ausnahmen: Toyotas Prius Erfolgsmodell erregte vor nun schon 22 Jahren Aufsehen mit einem – damals – aussergewöhnlichen Design. Dem Mirai von Nissan sieht man den Wasserstoffantrieb schon von aussen an, die Verkaufszahlen allerdings als gering zu bezeichnen, wäre noch ein Euphemismus. Das einzige moderne Grossserienfahrzeug, das sich auf dem Markt durchsetzte und auch vom Styling hält, was es technologisch verspricht, wäre der BMW i3.

Offizielle Reichweite von knapp 200 Kilometern

Dabei wurde seine Technik wie gesagt im Mini getestet – und der Mini wiederum nutzt erneut die i3-Technik. Um der Architektur des Minis gerecht zu werden, wurde der i3-Antriebsstrang aus Elektromotor und Steuer-Elektronik von der Hinterachse nach vorne verlegt. Ansonsten hat sich am 33-kWh-Aggregat nichts geändert – die Leistung wird mit 135 kW angegeben, die maximale Geschwindigkeit beträgt 150 km/h und die Reichweite offiziell knappe 200 Kilometer.

Obwohl der Mini Cooper SE mit fast 1,4 Tonnen deutlich mehr wiegt als der normale Mini Cooper (129 Kilo, schuld sind wie immer die Batterien), was wiederum eine neue Federung und Dämpfung (zum Teil übernommen vom Countryman und Clubman) notwendig machte. Weil die Zellen nicht nur liegen, sondern auch stehen, und um die Bodenfreiheit zu erhalten, wurde der Mini um anderthalb Zentimeter erhöht – was man sieht. Das schnelle Laden bis zu 80 Prozent wird runde 40 Minuten in Anspruch nehmen.

Flinker als der Verbrenner

Die Batterien sitzen wie eigentlich schon üblich im Mitteltunnel, also in etwa dort, wo bei den Verbrennern die Abgasanlage verläuft. Sie sorgen für eine bessere Gewichtsverteilung von 54 Prozent vorn und 46 Prozent hinten, im Gegensatz zu den Standard-Minis, die sich mit Werten zwischen 70:30 und 60:40 begnügen. Das – und der niedrigere Schwerpunkt – machen sich beim Fahrverhalten bemerkbar. Der Cooper lässt sich trotz des höheren Gewichts noch flinker bewegen als der Verbrenner, wobei das überarbeite Traktionssystem, dabei hilft, die enormen Drehmomente noch schneller unter Kontrolle zu bekommen.

Bei der Rekuperation kann man zwischen zwei Stufen wählen – der Standard-Modus erlaubt rollendes Fahren bei ruhendem Gaspedal – mit einer Verzögerung von 0,11 g. In der zweiten Stufe verzögert der Mini mit 0,19 g, wenn man den Fuss vom Pedal nimmt. Hört sich nach einem minimalen Unterschied an, macht aber in der Realität das Bremspedal überflüssig.

Was das Aussehen angeht, ist der elektrische Mini nicht von der normalen Version zu unterscheiden. Zögerlichkeit mag sich manches Mal auszahlen, weshalb BMW sich auch beim Design nicht am 2017 vorgestellten Mini Electric Concept orientierte, sondern auf Bewährtes setzte.

Auch innen setzt der Cooper SE auf Bewährtes

Auch über den Innenraum gibt’s nicht viel zu berichten. Die präsentierten Prototypen waren sowohl aussen als auch innen abgeklebt und noch ein wenig unvollständig. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich das Interieur-Design nicht viel von dem der Benziner unterscheiden dürften. Ein oder zwei modifizierte Displays und ein paar Knöpfe mehr oder weniger dürften’s dann sein.

Im Übrigen dürften die eingangs angeführten Seufzer genau darauf zurückzuführen sein: Vieles war bekannt und einige der anwesenden Journalisten konnten sich des Eindrucks nicht erwehren, vor einer Art Verlegenheitslösung zu stehen. Offenbar bestand die Hoffnung, es würde etwas Fortschrittlicheres präsentiert.

Ein bisschen Zeit bleibt ja noch, das Serienmodell wird ab November 2019 in Oxford produziert und kommt Anfang 2020 auf den Markt. Über den voraussichtlichen Preis wurde nichts Genaues verraten. Er würde in etwa dem S entsprechen, eventuell leicht darüber. Etwas über 30'000 Euro also. Das wäre doch eine gute Nachricht.