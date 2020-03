Mit deinem Mercedes auf Du

Mit dem Auto auf Du: Persönliche, enge Bindung ist bei Mercedes-Benz die neue Art der Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug. Ab April wird in neuen Fahrzeugen in Deutschland, den Niederlanden, Schweden, Spanien, Italien, Brasilien, Polen, Taiwan und in Hongkong sukzessive eine neue Form der Ansprache eingeführt.

MBUX wird in diesen Ländern den Kunden künftig duzen, anstatt ihn förmlich mit Sie anzusprechen. Der Hintergrund: Die Innovation soll die emotionale Bindung der Kunden zu ihrem Mercedes mit dem MBUX als persönlichem Assistenten stärken.



Hey, Mercedes!

Ski-Fahrer etwa kommen in der nächsten Saison so voll auf ihre Kosten: «Hey Mercedes, wie ist der Schnee in Samnaun?», kann man sein Auto fragen. Denn Mercedes-Benz integriert in das Infotainmentsystem MBUXab sofort die Möglichkeit, sich den Wetterbericht für bestimmte Regionen vorlesen zu lassen, in nahezu allen Sprachen.

Das beinhaltet unter anderem den Schneebericht für beliebte Skigebiete wie zumBeispiel Samnaun. Dabei werden sowohl die Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt und vorgelesen als auch wie viele Liftanlagen verfügbar und wie viele davon in Betrieb sind.

Das Auto als Quizmaster



Zudem blickt das MBUX ab sofort für den Fahrer in die Sterne, damit sein Blick auf der Strasse bleiben kann. Die Abfrage eines persönlichen Horoskops (nur auf Deutsch und Englisch verfügbar) wurde ebenfalls ergänzt. Für das Horoskop wird per Sprachdialog das Geburtsdatum oder das Sternzeichen abgefragt und das jeweilige Tageshoroskop vorgelesen.



Zusätzlich zur Sterndeutung betätigt sich das MBUX ab sofort auch als Quizmaster und unterhält die Passagiere mit einem spannenden Geo-Rätsel zu den Hauptstädten der Welt. Das macht lange Reisen in einem Mercedes-Benz noch kurzweiliger. Vor allem Familien dürften auf langen Fahrten froh um diese neue Funktion sein.

(lab/pd)