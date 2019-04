Neuer Defender hat 1,2 Millionen Km hinter sich

Pünktlich zum heutigen World Land Rover Day am 30. April biegt der neue Land Rover Defender in seinem Testprogramm auf die Zielgerade ein. Die komplett neuentwickelte Generation der Allradlegende hat mittlerweile 1,2 Millionen Testkilometer rund um den Globus absolviert und startet jetzt in weitere Praxistests mit dem Land Rover Partner Tusk: Die Tier- und Naturschutzorganisation wird einen speziell getarnten Defender Prototypen im Borana-Schutzgebiet in Kenia auf Herz und Nieren prüfen. In dem 14'000 Hektar grossen Reservat muss sich der neue Defender unter anderem als Zugfahrzeug mit schweren Hängern, bei der Durchquerung von Flussläufen und als Ausrüstungs-Transporter auf unerbittlichen Pisten bewähren. Seine Weltpremiere feiert der neue Defender später im Verlauf des Jahres.

Umfrage Braucht es heute noch Autos wie den neuen Land Rover Defender? Natürlich! Schliesslich fahren viele Menschen mit einem Geländewagen nicht nur die Kids in die Schule.

Ich kann es kaum abwarten und werde mir den neuen Defender bestellen!

Nein! Der Defender ist ein «Dinosaurier» und die sind längst ausgestorben.

Bildstrecken Der Evoque ist nun ein kleiner Velar

45'000 verschiedene Tests

Die neue Defender Generation wird von Land Rover nicht geschont. Bis zur Vorstellung der Baureihe wird der Defender über 45'000 verschiedene Tests absolviert haben – zahlreiche davon unter extremen Bedingungen. So schicken Land Rover Ingenieure den neuen Defender in die 50 Grad heisse Wüste ebenso wie in die minus 40 Grad kalte Arktis. Hinzu kommen unter anderem Höhentests in 3000 Metern über dem Meer in den Rocky Mountains, um sicherzustellen, dass der neue Defender für alle Herausforderungen und Automobilabenteuer gewappnet ist.

Nick Rogers, Director Group Engineering bei Jaguar Land Rover, erklärt: «Neben umfangreichen Computersimulationen und Prüfstandstests haben wir den neuen Defender auf 1,2 Millionen Testkilometer geschickt. Die Tests umfassen jeden denkbaren Untergrund und extreme Klimabedingungen. Denn so wollen wir gewährleisten, dass der neue Defender der robusteste und leistungsfähigste Land Rover aller Zeiten sein wird!»

Rund um den Globus getestet

Das Testprogramm des neuen Defender findet rund um den Globus statt: So wird seine Strassendynamik auf dem Nürburgring verfeinert, während er seine Geländeeigenschaften auf den Schlammpisten im britischen Eastnor, auf Felspfaden bei Moab in Utah oder in den Sanddünen von Dubai beweisen muss. Mit diesem breit angelegten Testprogramm stellt Land Rover sicher, dass das neue Modell eine beispiellose Bandbreite an Fähigkeiten und einen neuen Grad an Komfort und Fahrverhalten in die Defender Familie bringen wird.

Der neue Defender wurde in Grossbritannien, im Test- und Entwicklungszentrum von Land Rover in Gaydon entworfen und entwickelt. Die Produktion des Defender für die Weltmärkte übernimmt das kürzlich eröffnete neue High-Tech-Werk des Unternehmens in Nitra in der Slowakei.

Heute 30. April feiern die Allradspezialisten den Geburtstag ihrer Marke, denn an diesem Tag im Jahr 1948 wurde auf der Amsterdam Motor Show der allererste Land Rover der Öffentlichkeit präsentiert.

(lab)