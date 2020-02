Nissan Leaf fährt autonom durch England

Ist das die Zukunft? Ein Nissan Leaf ist vollkommen autonom quer durch Grossbritannien gefahren. Das Elektroauto absolvierte eine insgesamt 370 Kilometer (230 Meilen) lange Strecke quer durch England.

Der sogenannte «Grand Drive“»war das Ergebnis einer 30-monatigen Arbeit des Human Drive-Konsortiums. Unter der Leitung von Nissan-Ingenieuren forschten die Mitglieder am autonomen Fahren. Ziel ist unter anderem die Entwicklung einer lernenden, autonomen Fahrzeugsteuerung, die eine möglichst natürliche und menschliche Fahrweise simuliert. Das soll ein komfortables und vertrautes Erlebnis für die Kunden schaffen - auf dem Weg zum autonomen Fahren der Zukunft.

Reale Bedingungen

Auf der 370 Kilometer langen Reise absolvierte der Leaf einen Praxistest unter realen Bedingungen in unterschiedlichen Szenarien: Landstrassen ohne oder mit nur wenigen Fahrbahnmarkierungen, Kreuzungen, Kreisverkehre und Autobahnen standen beispielsweise auf dem Programm. Der Leaf musste ausserdem selbstständig die Fahrspur wechseln, bei Bedarf anhalten und wieder losfahren. Um diese Aufgaben sicher zu erfüllen und um Hindernisse herum zu navigieren, wurden die eingesetzten Nissan Leaf mit GPS-, Radar-, LIDAR- und Kamerasensoren ausgestattet.

«Im Rahmen des Human Drive Projekts haben wir ein autonomes Fahrzeug entwickelt, das die Herausforderungen auf britischen Strassen bewältigen kann, die in diesem Teil der Welt einzigartig sind. Hierzu gehören komplexe Kreisverkehre genauso wie Hochgeschwindigkeits- und Landstrassen ohne Strassenmarkierungen, weisse Linien oder Bordsteine», erklärt Bob Bateman, Projektleiter des Nissan Technical Centre Europe.

Maschinelles Lernen

Das Human Drive-Konsortium wird von der britischen Regierung über das Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) und Innovate UK sowie neun weiteren Partnern finanziert.

In einem zweiten Schritt untersuchten die Projektbeteiligten, wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz das Benutzererlebnis und den Fahrkomfort verbessern. Die ebenfalls am Konsortium beteiligte Hitachi Europe Ltd. hat entsprechende Systeme, die maschinelles Lernen in Echtzeit ermöglichen, entwickelt und auf abgesperrtem Terrain erfolgreich getestet. Die gelernten Erfahrungen helfen bei der künftigen Handhabung ähnlicher Szenarien – Fahrten werden dadurch noch sicherer.

«Die sichere Durchführung der längsten autonomen Fahrt in Grossbritannien ist eine tolle Leistung von Nissan und dem Human Drive Konsortium, ein grosser Schritt auf dem Weg zur Einführung fahrerloser Autos auf den Strassen», freut sich der britische Wirtschaftsminister Nadhim Zahawi. «Dieses Projekt ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie die Automobilindustrie in Zusammenarbeit mit der Regierung die Mobilität der Menschen verbessern kann – und dabei die CO2-Emissionen senkt.»

Tür ist offen

Neben der autonomen Antriebstechnik haben sich die Human Drive-Mitglieder auch auf die (Weiter-)Entwicklung von Cyber-Sicherheitsfeatures autonom fahrender Autos und entsprechender Test- und Sicherheitsmethoden konzentriert. Auch die Auswirkungen autonomer Fahrzeuge auf das Verkehrssystem im weiteren Sinne standen im Fokus.

«Im Zuge der Nissan Vision von intelligenter Mobilität werden autonome Fahrtechnologien entwickelt, die in all unseren Autos in allen Regionen der Welt eingesetzt werden können. Die Tür ist jetzt offen, um auf diesem erfolgreichen britischen Forschungsprojekt aufzubauen und uns auf eine Zukunft zuzubewegen, die autonomer, elektrischer und vernetzter denn je ist», sagt David Moss, Senior Vice President für Forschung und Entwicklung bei Nissan Europe.

(lab/pd)