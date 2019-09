No Joke: Das ist der neue Nissan Juke!

Er wird wegen seines froschartigen Designs gehänselt, gefällt aber vielen wegen des angenehmen Fahrgefühls. Manche nennen ihn Joke (Witz), andere sogar Puke (kotzen): Keine Frage, nur wenige Autos polarisieren so wie der 2010 lancierte Nissan Juke. Der Crossover mit dem eigenwilligem Design hat aber unbestrittene Qualitäten und wurde trotz seiner Eigenheiten ein grosser Erfolg: Über 1 Million Einheiten wurden von der ersten Modellgeneration verkauft.

Nun wird die zweite Generation lanciert – deutlich moderner, etwas weniger provokant, aber unverkennbar ein Juke. Dabei hat er merklich zugelegt: Der nun 4,21 Meter lange Crossover wuchs um 7,5 Zentimeter, in der Höhe nahm der Japaner um drei Zentimeter auf 1,60 Meter zu, und auch in der Breite hat der Juke zugelegt (plus 3,5 Zentimeter). Davon profitieren vor allem die Passagiere: Hinten gibt es 5,8 Zentimeter mehr Kniefreiheit, der Kofferraum wuchs um 20 Prozent auf 422 Liter.

Vorerst nur ein 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner

Das Motorenangebot beschränkt sich vorerst auf eine Variante: ein 1-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 117 PS, ein Plug-in-Hybrid dürfte irgendwann später hinzukommen. Immerhin kann zwischen manueller 6-Gang-Schaltung und einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gewählt werden.

Da hilft es der Fahrdynamik, dass der neue Juke trotz Grössenzuwachs immerhin 23 Kilogramm abgespeckt hat im Vergleich zum Vorgänger. Ein modernes Infotainmentsystem und diverse Assistenzsysteme runden das Angebot ab. Auf den Markt kommen soll die zweite Generation des Erfolg-Crossovers bereits Ende November, die Preise sind noch nicht bekannt.