Ohne Auto an eine Autoshow – Top oder Flop?

Die Schweden geben Gas in Sachen «Neuer Mobilität»: Nicht nur, dass Volvo ab kommendem Jahr nur noch neue Modelle an den Start bringt, die «elektrifiziert» sind (also batterieelektrische Fahrzeuge oder verschiedene Arten von Hybriden), sondern die Schweden verzichten als erster Hersteller trotz Teilnahme an einer internationalen Automesse auf Autos.

So zeigt Volvo auf der Los Angeles Auto Show (30. November bis 9. Dezember) erstmals kein einziges Auto auf seinem Messestand. Die Schweden verzichten auf direkte Produktpräsentationen und wollen stattdessen ihre Visionen zur Zukunft der Automobilität zeigen. Dazu zählen vor allem interaktive Demonstrationen neuer Dienste und Konzepte, wie etwa das neue Abo-Modell der Marke oder die Paketlieferung in geparkte Fahrzeuge.

Wandel zum Mobilitätsmarkt

Volvo sorgt mit dem ungewöhnlichen Messeauftritt bereits im Vorfeld für Schlagzeilen und will so auch auf den Wandel des Automarkts hin zu einem Mobilitätsmarkt reagieren. Kein Zufall: die Schweden verzichten auf einen Grossteil der gängigen Branchenmessen (auch beim Auto-Salon in Genf 2019) und treten lediglich noch in Los Angeles und Shanghai beziehungsweise Peking auf. Die Lücken auf den anderen Märkten sollen laut den Schweden «anlassbezogene Events» schliessen. So präsentiert Volvo beispielsweise Fahrzeuge auf der Mailänder Fashion Week.

