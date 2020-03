Peugeot 208 ist «Car of the Year»

Inzwischen gehört die Verleihung des Titels «Car oft the Year» zur GIMS wie der Jet d’Eau zu Genf. Verkündung und Feierlichkeiten finden jeweils am Vortag der Pressetage statt – in diesem Jahr wegen des Corona-Virus allerdings hinter verschlossenen Türen. Am Prozedere hat sich aber nichts geändert: Eine Jury aus 58 Fach-Journalisten aus ganz Europa wählen sieben Kandidaten auf eine Shortlist, und von dieser wiederum geht der Sieger hervor – in diesem Jahr ist es der Peugeot 208.

Klarer Sieg

Der französische Kleinwagen, den es auch mit Elektroantrieb gibt, entschied die Wahl mit 281 Punkten und einem Komfortabstand für sich. Dahinter folgen zwei weitere Stromer: der Tesla Model 3 mit 242 Punkten und der Porsche Taycan mit 222 Punkten. «Wir freuen uns, dass der Peugeot 208 als Car of the Year ausgezeichnet wurde», sagte Peugeot-Chef Jean-Philippe Imparato, der nicht vor Ort war und ebenfalls nur per Video-Stream den Preis entgegen nehmen konnte. «Es ist grossartig, von dieser Fachjury anerkannt zu werden.»

(lab)