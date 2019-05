1900 PS – und Fahrspass ohne schlechtes Gewissen

Im Rahmen des Greentech Festivals in Berlin wird Automobili Pininfarinas Vorstandsvorsitzender Michael Perschke den Battista in einer einzigartigen Lackierung enthüllen. «Wir bauen den Battista als wirklich schönen Sportwagen, den man ohne schlechtes Gewissen fahren kann. Er wird das erste Elektroauto sein, in das man sich ernsthaft verlieben kann», so Peschke. «Er wird schneller beschleunigen als ein Formel 1-Auto und keinerlei Emissionen produzieren. Er wird einen Massstab für grüne Automobil-Performance setzen. Wir hoffen, dass er gegenwärtige Fahrzeugeigner und künftige Generationen dazu inspiriert, auf Elektrifizierung zu setzen – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Potenzial elektrischer Antriebe wahrzunehmen und die Umsetzung, die Themen und den Zeitplan des emissionsfreien Fahrens voranzutreiben.»

Nico Rosberg und Nick Heidfeld

Das Greentech Festival wurde von einer Gruppe visionärer Unternehmer und Menschen gegründet, die sich schon lange für mehr Nachhaltigkeit einsetzen, darunter Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg. Rosberg sah den Battista bei seiner Enthüllung auf dem Genfer Automobil-Salon 2019 und erkannte sofort sein Potenzial als Vorzeigemodell für die «Generation Elektro» und als Inspiration für die Weiterentwicklung emissionsfreier Technologien.

Die Entwicklung des Battista beschleunigt fast so schnell wie das Fahrzeug selbst. Im Juni beginnen die Simulationstests mit Nick Heidfeld als leitendem Entwicklungsfahrer. Nur 150 Exemplare des spektakulären emissionsfreien Hypercars werden von der legendären Carrozzeria Pininfarina SpA in Italien von Hand gefertigt. Unter Fahrzeugsammlern und Supersportwageneignern, die den ersten Vertreter einer künftigen Generation nachhaltiger, emissionsfreier Luxusfahrzeugen besitzen wollen, ist der Battista bereits heiss begehrt.

In der Schweiz nur bei Schmohl in Zürich

In Europa werden schätzungsweise 50 Battistas verfügbar sein. Das 2 Millionen Euro teure Fahrzeug kann in Deutschland bei zwei spezialisierten Händlern* (Gottfried Schultz Premium in Düsseldorf und der Dörr Group in Stuttgart) sowie einem Vertreter in der Schweiz (Schmohl in Zürich) geordert werden. Potenzielle Kunden sind dazu eingeladen, sich über eine Registrierung auf der Unternehmenswebsite für den Kauf eines Battista zu bewerben unter: www.automobili-pininfarina.com

Die 120 kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren (einen an jedem Rad), die zusammen eine Leistung von 1900 PS (2300 Nm Drehmoment) erbringen sollen. Die Entwicklung des Fahrzeugs beginnt in diesem Sommer. Mit einer geplanten Beschleunigung auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden – schneller als ein Formel 1-Fahrzeug – und einer Batteriereichweite von 450 Kilometern eröffnet der Battista laut den Italienern «eine ganz neue Welt, was die Attraktivität von Elektrofahrzeugen angeht».

