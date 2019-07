Renault Zoe – und der lange Schatten von Tesla

Sicher, gegen die diesjährigen Zahlen von Tesla – 2989 verkaufte Exemplare bis Ende Juni –, hat Renault im Hochpreis- und Luxusmarkt Schweiz keine Chance. Immerhin: Mit 774 neu immatrikulierten Zoe steht das meistverkaufte Elektrofahrzeug Europas im ersten Halbjahr 2019 auch in der Schweiz an erster Stelle in seinem Segment. Im Ranking aller E-Modelle der Schweiz bedeutet dies Platz 2, deutlich hinter dem Model 3 von Tesla. Kumuliert mit den 110 Kangoo Z.E. und den 10 Master Z.E. macht das für das erste Semester des laufenden Jahres 894 Elektrofahrzeuge – ein neuer Rekord für Renault in der Schweiz. Im Vergleich zum Vorjahr legte der Zoe um 95 Prozent zu (von 397 auf 774 Fahrzeuge) und der Kangoo Z.E. steht mit 150 Prozent im Plus (von 44 auf 110 Fahrzeuge).

«Der Trend zu den Elektrofahrzeugen beginnt zu greifen», bestätigt denn auch Olivier Wittmann, Managing Director der Renault Suisse SA: «Immer mehr Kunden sehen die Vorteile dieser modernen Antriebskonzepte, während sich die Technologie rasant entwickelt. Renault entschied sich früh für die Elektromobilität und diesen Vorsprung honorieren die Kunden.» Die Zahlen dürften bald noch besser werden, denn in wenigen Wochen werden die Bestellbücher für den neuen Zoe geöffnet.

Der Zoe erhält ein komplettes «Makeover»

Und Renault hat sich für die verschärfte Konkurrenz unter den bezahlbaren Elektroautos gerüstet: Nachdem sich der Zoe mit rund 150’000 Zulassungen in sechs Jahren an die Spitze der Stromer in Europa gesetzt hat, wollen die Franzosen diese Position auch in Zeiten eines elektrischen Opel Corsa, eines Peugeot 208-e, eines Honda e und eines kommenden VW ID.3 behaupten und holen ihren Bestseller deshalb jetzt an die Box.

Wenn er dort zum Jahreswechsel wieder rauskommt, dann trägt er nicht nur ein neues Gesicht mit grösserer Raute und prägnanteren Scheinwerfern und lockt mit einem neuen Cockpit, das sich mit digitalen Instrumenten und grossem Touchscreen für die Generation Smartphone herausgeputzt hat. Sondern vor allem gibt es einen grösseren Akku und einen stärkeren Antrieb.



Im Boden des modernisierten Kleinwagens wird in Zukunft ein Akku mit 52 kWh stecken. Das sind rund 25 Prozent mehr als beim bisherigen Akku, der mit seinen 40 kWh weiter im Programm bleibt. Mit dem grösseren Akku steigt die Reichweite im WLTP-Zyklus ebenfalls um rund 25 Prozent auf bis zu 390 Kilometer und der saubere Stadtflitzer wird – zumindest theoretisch – zum Dauerläufer. Damit das Fahren in Zukunft mehr Spass macht, hat Renault auch einen neuen Motor eingebaut: Statt 108 hat der Zoe nun 135 PS, das maximale Drehmoment steigt um 20 auf 245 Nm und die Höchstgeschwindigkeit wird auf 140 km/h angehoben.



Jetzt darf der Neue auch an die Gleichstrom-Säule

Schneller ist der zukunftsfeste Bruder des Clio aber nicht nur auf der Strasse, sondern auch an der Ladesäule. Denn mit dem grossen Facelift stellen die Franzosen jetzt auf CCS-Charging um und lassen den Zoe auch an einer Gleichstrom-Säule parken. Mit einer Ladeleistung von 22 kW an der heimischen Wallbox und bis zu 50 kW an den meisten öffentlichen Ladestationen bekommt man so im besten Fall in 30 Minuten den Strom für 150 Kilometer.

Sicher, das wird (noch) nicht reichen, um Tesla aus den E-Schlagzeilen zu verdrängen. Aber im medialen Schatten der Amerikaner leisten die leisen Franzosen seit Jahren einen ebenso wichtigen Beitrag zum Umdenken in Sachen individueller Mobilität, wie die lauten Amerikaner.



(lab/pd)