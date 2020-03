Schön, stark, sparsam

Bei AMG hat es fast 50 Jahre gedauert und die M GmbH wartet darauf noch immer – bei Seat darf sich der Werkstuner Cupra nur zwei Jahre nach dem Aufstieg zur eigenen Marke jetzt auch mit einem eigenen Modell emanzipieren. Neben den Power-Versionen für Leon oder Ateca rücken die schnellen Spanier jetzt den Formentor ins Rampenlicht. Verkaufsstart: noch in diesem Jahr.

So ganz eigenständig ist zwar auch das 4,45 Meter lange SUV-Coupé nicht. Es basiert auf dem MQB und teilt sich die Technik mit Tiguan, Ateca & Co. Doch zumindest die Form ist neu – und ziemlich gelungen. Die Front fordernd, die Flanken stark konturiert, die Kotflügel weit ausgestellt und das Heck kess und knackig – der Formentor hat das Zeug zum Schönheitskönig unter den kompakten Geländegängern. Der VW Tiguan wirkt dagegen zum Einschlafen langweilig, der Audi Q3 Sportback wie ein Möchtegern-Schönling und der Seat Ateca ist plötzlich nur noch zweiter Sieger.

Rechnung geht auf

Spannend ist auch der Antrieb. Denn genau wie beim neuen Cupra Leon gibt es einen Plug-In-Hybriden, der in der Kombination aus 1,4 Liter-Turbobenziner und E-Maschine im Getriebe auf eine Leistung von 245 PS und 400 Nm Drehmoment kommt. Dank der 13 kWh-Batterie soll der Formentor 50 Kilometer rein elektrisch schaffen. Wer noch nicht reif ist für die Elektrifizierung, der bekommt den Formento rauch mit einem 2-Liter-Turbobenziner mit 310 PS und Allradantrieb.

Zwar wird die Ausgliederung der Marke Cupra vielfach skeptisch gesehen. Doch für Cupra-Chef Wayne Griffiths ist die Rechnung offenbar aufgegangen – schliesslich wurden im letzten Jahr knapp 25’000 Einheiten verkauft. Das will Griffiths in den nächsten drei bis fünf Jahren noch einmal kräftig steigern – und setzt dabei auf Autos wie den Formentor, der deshalb wohl kaum ein Einzelstück bleiben wird: «Der Erfolg dieser Marke übertrifft all unsere Erwartungen. Das müssen wir konsolidieren und dafür entsprechend Gas geben.»