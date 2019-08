Schweiz beschlagnahmt Autos – Koenigsegg tobt

Porsche Typ 64

Unruhe, Buhrufe und Abbruch: Der letzte Porsche Typ 64 konnte vor Wochenfrist in Kalifornien nicht versteigert werden, weil die Auktion im Chaos endete. Denn als der Auktionator das Startgebot von 13 Millionen Dollar verkündete, zeigte der Bildschirm 30 Millionen an, bei 17 Millionen stand 70 Millionen auf der Anzeigetafel. Grund: Der Auktionator hatte genuschelt, erklärte Sotheby’s später. Die Bieter fanden das bedingt lustig. Es gab Tumulte und am Ende konnte der Urporsche nicht verkauft werden.

Lamborghini Murciélago

Warum nicht mal im Auto eines Drogenbosses herumfahren? Diesen etwas speziellen Wunsch erfüllt die mexikanische Regierung gutbetuchten Autofans dieses Jahr. Doch dafür musste man tief in die Tasche greifen. 82 beschlagnahmte Autos von Drogenbossen stehen für die Auktion bereit, das teuerste darunter ist ein Lamborghini Murciélago, dessen Startpreis bei rund 80'000 Franken angesetzt ist. Eingermassen kurios: Im gleichen Angebot sind auch gepanzerte Geländewagen aus dem Fuhrpark des Präsidialamts zu finden.

Aston Martin DBR1

Der Aston Martin DBR1 von 1959 gehört zu den legendärsten Rennautos der Welt. Vor zwei Jahren wurde der Klassiker für 22,5 Millionen Dollar verkauft – nicht ohne Nebengeräusche. Denn den ersten Zuschlag gab es schon bei 19 Millionen, ehe ein anonymer Mitbieter per Telefon zu spät entschied, auf 19,5 Millionen Dollar zu gehen. Prompt wurde der Mann mit dem Hammer bei diesem Angebot schwach. Doch das Publikum reklamierte lautstark und so blieb es beim Gebot von 19 Millionen Dollar – zusammen mit Gebühren brachte der elegante Klassiker am Ende 22,5 Millionen Dollar ein.

Ford Mustang

Der Ford Mustang, in dem Steve McQueen 1968 in «Bullitt» in waghalsigen Verfolgungsjagden in den steilen Strassen von San Franciscos herumjagte und so weltberühmt wurde, kommt nächstes Jahr durch Mecum Auctions unter den Hammer. Das Auto galt jahrzehntelang als verschollen, war aber seit 1974 in Familienhand und kam 2015 wieder ans Tageslicht. Das wohl berühmteste Filmauto hat eine bewegte Geschichte hinter sich, wurde umgebaut, Teile wurden gestohlen, wieder integriert; es wechselte seine Besitzer und wird im Januar 2020 in Florida verkauft – sehr wahrscheinlich zu einem Rekordpreis.

Koenigsegg One:1

Auch die Schweiz sorgt für Aufsehen: 2016 wurden 25 Luxusautos des Sohnes des Präsidenten von Äquatorialguinea von den Schweizer Behörden in Genf beschlagnahmt, der mit seinem Playboy-Lifestyle unter Geldwäschereiverdacht geraten war. Teodoro Obiang Nguema Mangue ist der Sohn des Präsidenten Äquatorialguineas. Laut Transparency International gehört das südlich von Kamerun gelegene Äquatorialguinea zu den korruptesten Ländern der Welt. Unter den Hammer kommen seltene Supersportwagen wie ein Lamborghini Veneno (geschätzter Wert: rund 5,5 Millionen Franken), ein Ferrari LaFerrari (2,8 Millionen Franken), ein McLaren P1 (1,8 Millionen Franken), ein Bugatti Veyron 16,4 (1,2 Millionen Franken) und ein Aston Martin One 77 (1,8 Millionen Franken). Am meisten Aufsehen erregt der Koenigsegg One:1 Das Auktionshaus Bonhams bewertet den 1360-PS-Sportler mit 1,8 bis 2,3 Millionen Dollar (1,75 bis 2,2 Millionen Franken), was in Schweden pures Entsetzen auslöste. Denn Koenigsegg hält die Bewertung für viel zu gering – und sogar für geschäftsschädigend. Man darf gespannt sein, für wie viel der auf sieben Exemplare weltweit limitierte Hypersportler demnächst tatsächlich verkauft wird.

(srt)