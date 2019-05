Bentley beschenkt sich zum 100. Geburtstag

«Im Jahr, in dem Bentley Motors sein 100-jähriges Bestehen feiert, will der britische Hersteller durch aussergewöhnliche Grand-Touring-Autos mal wieder neue Massstäbe zu setzen.» Das verspricht zumindest die PR-Abteilung und verweist auf die Enthüllung des Neulings am 11. Juni. Bis dahin müssen sich die Fans der Briten mit ein paar Ankündigungen, zwei Fotos und einem Video begnügen.

Immerhin geben die Briten bekannt, dass der neue Flying Spur der allererste Bentley sein wird, der über eine Allradlenkung verfügt, die sowohl Stabilität bei hoher Geschwindigkeit ermöglicht als auch praktische Agilität in der Stadt garantiert. «Bei Hochgeschwindigkeitsmanövern» soll die Elektronik die Hinterräder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder lenken, was das Überholen und den Spurwechsel sicherer macht. «Allradlenkung bedeutet auch keinen Kompromiss zwischen hoher und niedriger Geschwindigkeit», so die Briten.

Im Normalfall mit Hinterradantrieb

Wie jeder Flying Spur verfügt auch die dritte Generation über einen Allradantrieb für optimale Traktion. Erstmals wird die Kraft bei normalen Strassenverhältnissen an die Hinterräder geliefert und damit für die klassischen Fahreigenschaften einer Sportlimousine gesorgt. Erst wenn ein Durchdrehen der Hinterräder festgestellt wird, leitet das System den Antrieb sofort vollautomatisch an die Vorderräder weiter, wodurch ein aktiver Allradantrieb gewährleistet ist.

«Bentley Dynamic Ride» wurde entwickelt, um das Handling und den Fahrkomfort weiter zu verbessern. Dank dem innovativen System werden die Kurvenkräfte gedämpft und das Wanken der Karosserie auf ein Minimum reduziert. Denn an PS wird es dem Luxusliner nicht fehlen. Aber dazu gibts erst im Juni Angaben.

Bentley-Kunden und -Fans können sich unter www.NewFlyingSpur.com anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben.

(pd)