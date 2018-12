Feuerwerksstress soll für Haustiere beendet werden

Ein Grossteil unserer Haustiere dreht durch, wenn sie Feuerwerk hören. Das stresst nicht nur die Tiere, sondern auch deren Besitzer. Und weil der Autobauer derzeit genügend Zeit hat, arbeiten die Ingenieure und Techniker für die neue Ford-Initiative «Interventions». Dabei geht es um den Einsatz von Unternehmens-Knowhow zur Lösung von Alltagsproblemen.

So entstand eine geräuschunterdrückende Haustier-Box, die eine ähnliche Technologie wie in Autos und Kopfhörern verwendet, um empfindliche Tierohren zu schützen: Denn sobald die Mikrofone in der Box den Klang des Feuerwerks identifizieren, sendet ein eingebautes Audiosystem entgegengesetzte Frequenzen aus, die Geräusche vollständig maskieren oder zumindest deutlich reduzieren. Das Aussenmaterial eignet sich dank seiner hohen Dichte ideal für den Schallschutz und ist damit ein wesentlicher Bestandteil des Designs. Das Ergebnis: kein Stress mehr für das Haustier.



Vorbereitung auf das Feuerwerk

«Viele Tiere finden Feuerwerk beängstigend. Im Vergleich zu Menschen können Hunde sogar Dinge hören, die viermal weiter entfernt sind. Ausserdem nehmen die Tiere einen viel grösseren Frequenzbereich wahr. Die Vorbereitung auf das Feuerwerk ist der Schlüssel dafür, dass die Tiere keinen Stress erleiden. Hierzu gehört es auch, einen Ort zu finden, an dem sich ein Haustier sicher fühlen kann», sagte Graeme Hall («The Dogfather»), einer der bekanntesten Hundetrainer Grossbritanniens, der bereits 5000 Hunden und ihren Besitzern geholfen hat.



Die Idee für die Haustier-Box wurde von der Noise Canceling-Technologie inspiriert, die Ford in Europa mit dem Ford Edge eingeführt hat. Noise Cancelling sorgt für mehr Ruhe im Innenraum von Fahrzeugen. Wenn Mikrofone etwa Geräusche von Motor oder Fahrtwind aufnehmen, neutralisiert das Audiosystem die Geräusche durch speziell erzeugten Gegenschall.Schade: Die lärmreduzierende Haustier-Box ist vorerst nur ein Prototyp.

