Stunt-Star wird neuer R-Botschafter

Wer ist Jason Bourne? Um diese Frage geht es in der bekannten und gleichnamigen Filmreihe. Zwar wird Bourne von Hollywoodstar Matt Damon dargestellt, doch wenn es um spektakuläre Szenen im Auto geht, wechselt Tanner Foust in die Rollen diverser Geheimagenten der Filmreihe.

Foust ist Rennfahrer, Stuntman und Moderator. Viermal wurde er Rallyecross-Champion, zuletzt im Jahr 2019 mit dem Volkswagen Beetle R. Zwei Meisterschaften in der «Formula Drift» und vier Goldmedaillen bei den X-Games kann der Volkswagen Pilot ebenso vorweisen.

Viele Talente

Der 46-Jährige ist aktiv in die Abstimmungs- und Abnahmeprozesse neuer Volkswagen R Fahrzeuge eingebunden. «Tanner Foust ist ein Mann mit vielen Talenten. Natürlich sticht sein fahrerisches Können hervor. Durch seine positive Art und seine mitreissende Begeisterung für sportliche Automobile ist er zudem ausserordentlich sympathisch. Tanner passt hervorragend zu uns und vertritt das, wofür Volkswagen R weltweit steht – in einer charismatischen und authentischen Art und Weise»,unterstreicht Jost Capito, Leiter Volkswagen R.

Das GP Ice Race in Zell am See vereinte Anfang Februar das Erfolgsduo Foust und Beetle R. In dem 560 PS starken Beetle gewann Foust 2019 die American Rallyecross (ARX) Meisterschaft – ein krönender Abschluss zum Ausstand der Baureihe. In Zell driftete das Erfolgsduo gekonnt über das Eisoval. «Der Beetle R ist das spassigste Büro, das man haben kann. Das ist wirklich eine einmalige Maschine. 2019 war das letzte Jahr, in dem dieser Beetle in Rennen zum Einsatz kam. Daher ist es für mich etwas Besonderes, dass ich ihn hier in Zell am See noch einmal fahren durfte», begeistert sich R-Markenbotschafter Foust.

Seine neuen Arbeitsplätze: der eR1 und der für das Baja 1000 Rennen vorbereitete Altas Cross Sport. Beim eR1 handelt es sich um ein Erprobungsfahrzeug für einen rein elektrischen Rennwagen mit der Karosserie des Volkswagen Golf. «Die Zukunft von Volkswagen und vom Motorsport ist elektrisch», freut sich Foust insbesondere auf die Einsätze mit dem eR1. Nach Kälte und Eis ging es für ihn weiter in die Hitze. Beim Dub Drive GC in Abu Dhabi fand im Februar das grösste Volkswagen Treffen im mittleren Osten statt. Neben spektakulären Driftshows stand dort auch die Wahl zum R-Modell des Jahres an.

Erfahrener Stunt-Star

Nicht nur die Actionfilm-Charaktere der Jason Bourne Reihe verdanken dem R-Markenbotschafter ihr ausserordentliches fahrerisches Talent. Foust wirkte auch in weiteren Hollywood-Produktionen als Stuntfahrer mit: In «Iron Man 2», «Need 4 Speed» und der beliebten Fast & Furious-Reihe. In «Tokyo Drift» zirkelte er getunte Sportwagen gekonnt über den Asphalt und schmale Parkhausauffahrten. Die gedriftete Massarbeit auf engem Raum brachte ihm eine Nominierung zu den Taurus World Stunt Awards ein.

Die Faszination für den Motorsport liess ihn dennoch nie los: In den Semesterferien verbrachte er jede freie Minute an Rennstrecken. Um sich Fahrzeiten in Rennautos zu sichern, jobbte er als Mechaniker oder Fahrtrainer, bis er nach Abschluss des Studiums und nach einer Zeit als Amateur-Rennfahrer 2003 den Sprung ins Profilager schaffte. Seitdem ist Kalifornien Fousts Heimat. Aber sein eigentliches Zuhause ist bis heute vor allem hier: hinter dem Lenkrad.

