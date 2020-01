Tata will mit E-SUV die Massen erobern

Tata Motors präsentierte gestern einen neuen E-SUV, das Modell Nexon EV. Zudem planen die Inder ein Netz von Ladestationen und eine Recyclinganlage für alte Akkus, das kündigte das Unternehmen an. Man hoffe so, Elektroautos in Indien zum Massenprodukt zu machen, sagte Geschäftsführer Günter Butschek bei der Präsentation in Mumbai. Hintergrund: Viele indische Grossstädte leiden unter grosser Luftverschmutzung.

Tatsächlich sind in Indien in den vergangenen Jahren viele E-Vehikel auf den Markt gekommen, besonders im tieferen Preissegment. Inzwischen liegt das Land nach Angaben der internationalen Energieagentur bei der Zahl der E-Fahrzeuge nach China bereits an zweiter Stelle.

Relativ günstig

Viele davon sind aber keine Autos, sondern elektrifizierte Roller und Rikschas. Mehr als 1,5 Millionen dieser E-Kutschen sind in indischen Städten unterwegs.

Laut Tata soll der Nexon EV mit einer Akkuladung rund 312 Kilometer weit kommen. Das U-SUV soll für umgerechnet unter 20'000 Franken zu haben sein, was auch für den indischen Markt eher günstig ist.

Flop mit Miniauto

Der Tata-Konzern hatte 2008 mit dem damals «billigsten Auto der Welt» für Aufsehen in der Branche gesorgt. Der viersitzge Nano sollte Millionen Menschen in Schwellenländern den Traum vom eigenen Wagen erfüllen.

Doch trotz eines Basispreises von umgerechnet unter 2'000 Franken liess der Kleinstwagen die Käufer kalt. Nicht nur eine karge Ausstattung, sondern auch Marketingfehler sorgten dafür, dass der Nano zum Flop wurde. Die Chancen für den Nexon EV dürften da bedeutend besser stehen.

(lab/pd)