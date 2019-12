Tesla überholt Marken wie Jeep, Kia, Mini, Nissan...

Alfa Romeo, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mini, Mitsubishi, Nissan, Smart und Subaru. Das sind die wichtigsten der bekannten Marken, die Tesla auf dem Schweizer Markt in den vergangenen 11 Monaten überholt hat. Eine Tatsache, an die vor zwei Jahren noch kein Mensch geglaubt hätte.

Doch die «elektrische Revolution» schreitet – unabhängig von allen wenn und aber –, auch in der Schweiz voran. So sind seit Jahresbeginn exakt 10'329 neue Elektroautos auf unsere Strassen gerollt. Das zeigen die neuesten Immatrikulationszahlen von auto-schweiz. Damit wurde erstmals die fünfstellige Schallmauer durchbrochen, gleichzeitig steigt die Zahl neuer reinelektrischer Personenwagen im Vergleich zum Vorjahr um 136,6 Prozent. Allerdings bleibt der Marktanteil immer noch auf bescheidenen 3,7 Prozent, gegenüber 1,6 im Vorjahr.

Auch Hybride boomen

Mehr als jedes zehnte neue Auto verfügt in diesem Jahr nicht oder nicht nur über einen Benzin- oder Dieselmotor. Doch neben den elektrischen Modellen sind auch die anderen Alternativ-Antriebe sehr gefragt. Insgesamt machen sie in diesem Jahr 12,1 Prozent am Markt für neue Personenwagen aus. Dabei wachsen auch Diesel-Hybride (+385,8 %), CNG (+50,8 %) und Benzin-Hybride (+41,5 %) stark. Das gesamte Alternativ-Wachstum über alle Antriebsarten hinweg liegt bei beeindruckenden 75,4 Prozent.

«Mehr als 10'000 neue Elektroautos in weniger als einem Jahr ist ein grossartiger Meilenstein für die Elektromobilität», ist sich auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik sicher. «Seit Jahresbeginn beträgt der Elektro-Marktanteil am Neuwagenmarkt 3,7 Prozent, einer der höchsten weltweit – und das obwohl sich bislang nur wenige Kantone zu einer konsequenten Förderung der Elektromobilität entschlossen haben.»

Der Gesamtmarkt blieb im November mit 24'228 Fahrzeugen und einem Plus von 0,5 Prozent zum Vorjahresmonat stabil. Kumuliert wurden seit Anfang Jahr 276'641 Personenwagen erstmals zum Verkehr zugelassen, ein Zuwachs von 1,6 Prozent zum vergleichbaren Zeitraum 2018.

(lie/pd)