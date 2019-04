Wann bleibe ich auf «Reserve» stehen?

«Compare The Market», Englands bekanntes Vergleichsportal, hat 95 der beliebtesten Fahrzeuge Grossbritanniens auf ihre Reichweite untersucht, und zwar ab Aufleuchten der Tankwarnanzeige. Während die Mehrheit der Briten der Meinung ist, dass sie ab diesem Zeitpunkt nur noch etwa Kraftstoff für 20 Meilen im Tank haben, ergab die Untersuchung, dass dies bei vielen Modellen deutlich mehr ist.

Umfrage Bist du schon mal mit leerem Tank stehengeblieben? Nein, das kann mir nicht passieren. Dazu bin ich viel zu aufmerksam.

Beinahe. Es reichte gerade noch – mit den letzten Tropfen – zur Tankstelle.

Ja, ist mir schon passiert. Bin nicht stolz drauf, aber shit happens!

Ist mir schon öfters passiert. Aber das liegt eindeutig an meinem Auto. Die Karre macht manchmal, was sie will (ich bin unschuldig).

Anhand von «Meilen-pro-Gallone-Daten» konnte die Studie herausfinden, wie weit ein Fahrer in 95 verschiedenen Modellen sein Fahrzeug noch bewegen konnte, sobald das Warnlicht zu leuchten begann. Die Messungen ergaben, dass der Volkswagen Passat mit satten 75,02 Meilen die längste Reservenreichweite hat. Der Volvo V40 und der Ford Mondeo folgten mit 70,06 Meilen bzw. 70,02 Meilen knapp dahinter, während der BMW 5er mit einer Reserve von 68,33 Meilen auf Rang vier landete. Aber nicht alle BMW-Besitzer hatten Glück. Die M3-Limousine hatte mit 31,99 Meilen den kürzesten Reservebereich, gefolgt von Kia Picanto (32,14 Meilen) und Fiat 500 (37,14).

Leerfahren kann Technik beschädigen

Auch wenn bei den meisten Autos die Warnleuchte nach circa 90 Prozent verbrauchten Treibstoffs aufleuchtet, gibt es keine Garantie dafür, wie weit Sie mit Ihrem Wagen noch kommen – die Zahlen beruhen lediglich auf einer Schätzung. Eine Reihe von Faktoren beeinflussen, wie schnell Ihr Auto Kraftstoff verbrennt, einschliesslich der Verkehrssituation, wie stark Sie bremsen und beschleunigen, und wie viel Gewicht Sie im Fahrzeug mitführen.

Wird der Kraftstoff vollständig aufgebraucht, kann auch die Kraftstoffpumpe in Ihrem Auto leer laufen und Schaden nehmen. Dies führt in der Regel zu einem Besuch der Garage und nicht selten zu einer Rechnung von mehreren hundert Franken. Daher ist es am besten, den Tank aufzufüllen, bevor sich Warnleuchte meldet, oder spätestens dann, wenn Sie bemerken, dass Sie «auf Reserve» fahren.

Hier gehts zum vollständigen Testbericht «Fahren auf Reserve» (in Englisch).

(lab)