Trotz Corona dringend Sommerpneus montieren

Eine Faustregel besagt: Von 0 bis 0 sollte man mit Sommerreifen unterwegs sein. Doch gilt der Grundsatz von Ostern bis Oktober wirklich? Der TCS findet als Richtwert schon.

Umfrage Wurden Sie schon einmal vom TCS abgeschleppt? Ja, zum Glück.

Nein, ich hatte noch nie eine Panne.

Nein, aber von einem anderen Pannendienst.

Andere Antwort.

Obwohl es in der Schweiz kein Sommerreifen-Obligatorium gibt, schreibt das Gesetz vor, dass ein Fahrzeug immer verkehrssicher sein muss. Wer im Sommer mit Winterreifen fährt, verzichtet auf viel Sicherheit. Dort, wo ein Auto mit Sommerreifen auf trockener Fahrbahn nach einer Bremsung von 100 km/h auf 0 bereits still steht, fährt ein Fahrzeug mit Winterreifen noch mit über 30 km/h vorbei.

Ökologisch und ökonomisch fragwürdig

Sommerreifen unterscheiden sich von Winterreifen sowohl in der Profilgestaltung als auch in der Gummimischung, um auch bei heissem Sommerwetter eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten. Die härtere Gummimischung von Sommerreifen führt zudem zu weniger Pneuabrieb, was sowohl ökologisch wie auch ökonomisch sinnvoll ist.

Wer seine Reifen bislang beim Fachhändler gewechselt hat, sollte dies trotz Lockdown weiterhin tun. Denn will man die Reifen selber zu Hause wechseln, braucht es technisches Wissen, Kraft und das richtige Werkzeug. Garagen und Pneuhäuser sind vom Lockdown ausgenommen und halten die Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit ein. Da die Werkstätten dennoch weniger Arbeit haben, kriegt man aktuell relativ schnell einen Termin für den Reifenwechsel.

(pd)