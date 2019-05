VW verkürzt Wartezeit für E-Auto mit Pre-Booking

Ab sofort können sich Interessenten gegen einen Betrag von 1500 Franken einen frühen Produktionsslot der ID.3 1ST Edition online unter prebooking.volkswagen.ch reservieren. Die eigens hierfür konfigurierte Sonderedition ID.3 1ST verfügt über eine hochwertige und leistungsfähige Ausstattung und ist auf 30’000 Fahrzeuge für Europa limitiert. Volkswagen hat den ID.3 1ST mit der mittleren und voraussichtlich am meisten nachgefragten Batterie der Serienversion ausgerüstet. Mit den drei Batteriegrössen der Serie werden Reichweiten von 330 bis zu 550 Kilometern nach WLTP möglich sein. Die Pre-Booking-Sonderedition hat eine Reichweite von 420 Kilometern (WLTP).

Das Warten geht weiter

Volkswagen bietet den Pre-Bookern mit Kauf eines ID.3 1ST an, ein Jahr kostenlos Strom bis max. 2000 kWh zu laden – an allen öffentlichen Ladesäulen, die an die Volkswagen Lade-App WeCharge angeschlossen sind sowie im europaweiten Schnellladenetz IONITY. «Der ID.3 wird den Kunden CO2-neutral übergeben», schreibt VW. «Sowohl die Lieferkette und die Herstellung der Batteriezellen als auch die Produktion sind auf dieses Ziel ausgerichtet. Zum Beispiel wird konsequent Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt. Nicht vermeidbare Emissionen im Herstellungsprozess werden in zertifizierten Klimaprojekten ausgeglichen.» Allerdings: Die Produktion des ID.3 1ST startet zwar wie geplant Ende 2019, doch die ersten Fahrzeuge werden erst Mitte 2020 ausgeliefert.

«Mit dem Start des europaweiten Pre-Booking für den ID.3 wird Elektromobilität bei Volkswagen für unsere Kunden jetzt konkret. Ab heute kann jeder dabei sein», sagt Jürgen Stackmann, Mitglied des Vorstands der Marke Volkswagen für Vertrieb, Marketing und After Sales, bei der Launch-Veranstaltung im DRIVE Volkswagen Konzernforum in Berlin. «Mit dem ID.3 beginnt nach Käfer und Golf das dritte grosse Kapitel von strategischer Bedeutung in der Geschichte unserer Marke. Denn mit dem ID.3 machen wir Elektromobilität jetzt massentauglich.»

Bestellen nach der IAA

Kurz nach der IAA im September startet in den meisten Märkten, so auch in der Schweiz, die Bestellphase. Pre-Booker können dann bei ihrem bevorzugten Volkswagen Vertragspartner eines der drei exklusiven ID.3 1ST Modelle verbindlich bestellen. Bis dahin kann die Registrierung gebührenfrei storniert werden. Der Registrierungsbetrag wird in diesen Fällen umgehend erstattet. Das Pre-Booking wird in 29 europäischen Märkten angeboten. Volkswagen plant, im Schnitt mehr als 100’000 ID.3 pro Jahr an Kunden auszuliefern.

Warten auf Schweizer Preise

Während der Basispreis des ID.3 Serienmodells in Deutschland bei unter 30’000 Euro (Richtpreis) für die kleinste Version startet, liegt er für die Basisversion der exklusiven Sonderedition ID.3 1ST bei unter 40’000 Euro, jeweils vor Abzug der staatlichen Förderung. In der Schweiz wird nur die top ausgestattete ID.3 1ST Max Variante im Pre-Booking angeboten. Die Richtpreise für die Schweiz werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



(lie/pd)