Dieser Uber-Volvo fährt vollkommen autonom

Bereits 2016 haben Uber und Volvo Cars eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung geschlossen und seitdem mehrere Prototypen entwickelt, um das autonome Fahren voranzutreiben. Jetzt folgt das erste serienreife Modell: Der Volvo XC90 als Basisfahrzeug verfügt über die wichtigsten Sicherheitsfunktionen, wodurch Uber auf einfache Art und Weise sein eigenes Selbstfahrsystem installieren konnte. Mit dieser neuesten Technologie können die selbstfahrenden Fahrzeuge künftig im Uber Netzwerk, welches sich in eine autonome Mitfahrzentrale wandelt, eingesetzt werden.

Mehrere Back-up-Systeme

Zu den wichtigsten Merkmalen des serienreifen, autonom fahrenden Modells gehören mehrere Back-up-Systeme für Lenkung und Bremsen sowie für die Batterieleistung. Sollte eines der Primärsysteme aus irgendeinem Grund ausfallen, greifen die Back-up-Systeme sofort ein und bringen das Fahrzeug sicher zum Stillstand. Darüber hinaus sind eine Vielzahl an Sensoren auf dem Dach sowie im Fahrzeug verbaut, die gemeinsam mit der Uber Technologie ein sicheres Fahren und Manövrieren auch in der Stadt ermöglichen.

In Kombination mit der Fahrzeugplattform von Volvo wird das selbstfahrende System von Uber eines Tages eine sichere, zuverlässige autonome Mitfahrgelegenheit bieten, ohne dass ein sogenannter «Mission Specialist» an Bord ist. Diese speziell ausgebildeten Uber Mitarbeiter bedienen und überwachen derzeit noch Fahrzeuge in den für autonomes Fahren vorgesehenen Zonen.

Volvo setzt auf Taxidienste

«Die Technologie für autonomes Fahren ermöglicht es uns, die Sicherheit – das Fundament unseres Unternehmens – weiter zu verbessern», erklärt Håkan Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo Car Group. «Bis Mitte des nächsten Jahrzehnts erwarten wir, dass ein Drittel aller von uns verkauften Autos völlig autonom unterwegs ist. Die Vereinbarung mit Uber unterstreicht unser Bestreben, der bevorzugte Lieferant für die weltweit führenden Fahrdienstvermittler zu sein.»

«Die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Volvo ist ein wichtiger Bestandteil für den effektiven Aufbau einer sicheren, skalierbaren und selbstfahrenden Flotte», ergänzt Eric Meyhofer, CEO der Uber Advanced Technologies Group. «Volvo ist seit langem für sein Sicherheitsbewusstsein bekannt, das den Grundstein für das neue selbstfahrende Basisfahrzeug bildet. In Kombination mit unserer Technologie für autonomes Fahren wird dieses Fahrzeug ein wichtiger Bestandteil im autonomen Produktportfolio von Uber sein.»

