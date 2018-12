Volvo zieht ins Silicon Valley

Bildstrecken Radikaler Schwede

Das Volvo Cars Silicon Valley Tech Center hat einen neuen Firmensitz in Sunnyvale eröffnet, dem Zentrum der High-Tech-Region in der südlichen San Francisco Bay Aera. «Der Umzug nach Sunnyvale und die Erweiterung des Tech Centers ist Teil der Volvo Strategie, eine Führungsrolle beim Wandel der Automobilindustrie zu übernehmen», komunizieren die Schweden mit breiter Brust. «Mit dem neuen Unternehmensmotto ‚Freedom to Move’ streben wir ein vielfältiges Geschäftsmodell als globales Mobilitätsunternehmen an und loten Möglichkeiten auf neuen Feldern jenseits der Grenzen eines traditionellen Automobilherstellers aus.»



Das Silicon Valley hat sich zu einem Zentrum für disruptive Kräfte entwickelt, die an neuen Mobilitätsmodellen für die Zukunft arbeiten. Dazu zählen beispielsweise die Elektrifizierung, das autonome Fahren und neue digitale Kundenerlebnisse.



(pd)