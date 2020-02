Vom E-Roller bis zum Flammenwerfer

Es ist längst Tradition: Die hiesige Töff-Szene feiert den Saisonauftakt an der Swiss-Moto auf dem Messegelände in Oerlikon. Alle Neuheiten, vom vernünftigen Elektro-Roller über Dirt-Bikes und Retro-Scrambler bis zu Hochleistungs-Rennmaschinen und futuristischen Konzepten, angereichert mit spannenden Sonderausstellungen und heissen Shows – hier wird den erwarteten 70'000 Besuchern alles geboten, was das Biker-Herz begehrt.

Umfrage Fährst du Töff? Nein, das ist mir zu gefährlich.

Ja! Ich liebe es.

Noch nicht, aber ich habe es noch vor.

Honda CB1000R Stardust

Von dieser Schweizer Sonderserie gibt es nur 15 Exemplare, und jedes trägt ein Fragment eines echten Meteoriten in einer gravierten Plakette. Mit der Sonderlackierung «Moon Grey & Cosmic Black», dem Auspuff von SC Project Auspuff, den Kineo-Speichenrädern und den zahlreichen Rizoma-Features vereint die CB1000R Stardust Nostalgie mit Hightech und Stil.

Harley-Davidson Pan America

Der Chopper-Spezialist dringt ins lukrative, boomende Reise-Enduro-Segment ein und bringt im Herbst den mächtigen Reisetourer Pan America an den Start, mit 1250-cm3-V2, 145 PS Leistung und 122 Nm Drehmoment.

Alien Trike

An der Sonderausstellung Swiss-Custom gibt es auch dieses Jahr zahlreiche Premieren zu bestaunen. Das Highlight: das zum ersten Mal in Europa präsentierte, grasgrüne und Feuer speiende Alien Trike von Paul N. Andrecola aus Miami. Wert des mit Flammenwerfern ausgestattete Dreirads: rund eine halbe Million US-Dollar.

Ducati Streetfighter V4

Einer der Topstars der Swiss-Moto 2020 ist die Streetfighter V4 von Ducati. Ihr 208 PS leistende V4-Motor wurde von der Moto-GP abgeleitet, die Maschine wiegt vollgetankt nur 201 kg – und das alles ohne Verschalung und Stummellenker.

Seat E-Scooter

Der spanische Autohersteller hat einen interessanten elektrischen Roller vorgestellt, der mit einer Leistung von 11 kW Fahrleistungen wie ein 125er-Töff liefern soll. 100 km/h und 115 km Reichweite sollen möglich sein.

Beta Enduro RR 350 4T

Die Hardcore-Produkte des italienischen Offroad-Spezialisten wurden für 2020 komplett neu aufgebaut und sind für Sportprofis und ambitionierte Amateure gedacht. Die RR 350 ist mit einem Einzylinder-Viertakter ausgestattet.