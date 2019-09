Vorsicht bei Reifen aus dem Netz

Onlineshopping ist praktisch und günstig, warum also nicht auch Pneus? Zumal gerade jetzt ein Wechsel auf Winterreifen ansteht. Tatsächlich gibts im Netz zahlreiche Anbieter. Doch Reifen aus dem Internet sind nicht für jeden geeignet.

Wie soll man sich vorbereiten?

Pneus sind keine Schuhe, Sachkenntnis ist Voraussetzung. Vor dem Kauf sollte man sich Offerten inklusive Kosten für Montage, Auswuchten und Entsorgen einholen. Beim Kauf sollten wenn möglich neue Reifen (bis drei Jahre alt) gekauft werden. So kann man von der neusten Entwicklung profitieren. Der TCS empfiehlt, stets das Herstellungsdatum zu prüfen.

Für wen ist der Kauf im Internet geeignet?

Der Gang zum Fachmann empfiehlt sich grundsätzlich. Neben der professionellen Beratung kennt sich dieser auch mit der Entsorgung der Reifen aus, und er hat die für die Montage die notwendige Ausrüstung. «Falls man dennoch im Internet bestellen möchte, sollte man genau wissen, welchen Reifen man für sein Fahrzeug braucht – und man sollte sich mit den diversen Bezeichnungen am Reifen auskennen», sagt Markus Peter, Leiter Umwelt und Technik beim AGVS.

Wie soll man suchen?

Hat man die richtige Dimension (die Angaben findet man auf dem Reifen) für sich herausgefunden, kann man mit der Online-Suche beginnen. Doch Vorsicht: Es gibt viele Anbieter, aber auch grosse Qualitätsunterschiede. Einfach nur den günstigsten Reifen zu kaufen, ist nicht ratsam. Am besten zwei bis drei Angebote heraussuchen und sich anschliessend über die Qualität und die sicherheitstechnischen Merkmale informieren.

Was muss man beachten?

Neben der Dimension muss man auch Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex beachten. «Zudem gibt es immer mehr Autohersteller, die Reifen speziell auf ein Fahrzeugmodell zuschneiden lassen», sagt Markus Peter. Von aussen sehen diese Reifen zwar oft gleich aus wie das Standardmodell, in der Struktur gibt es aber Unterschiede. Zu erkennen sind solche Reifen an zusätzlichen Kürzeln nach den Dimensionsangaben.

Wie sicher sind Reifen aus dem Netz?

Gute Qualität ist ein Muss. Nicht umsonst sind die Reifen der einzige Kontakt des Fahrzeugs zur Strasse; sie haben vor allem Winter grossen Einfluss auf die Sicherheit. Markus Peter: «Ein Reifen stellt immer einen Kompromiss verschiedener Eigenschaften wie Haftung, geringer Verschleiss, leise Abrollgeräusche, Komfort und wenig Rollwiderstand dar.» Gute Reifen vereinbaren die Anforderungen so gut wie möglich, während bei schlechten Reifen minderwertige Materialqualitäten zum Einsatz kommen. Am besten orientiert man sich an der Etikette und an Tests, etwa vom TCS. Pneus, die über acht Jahre alt sind, sollten aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden, selbst wenn sie genug Restprofil aufweisen.

Wann ist Vorsicht geboten?

Die Finger lassen sollte man generell von Reifen aus unbekannten Quellen oder von dubiosen Lieferanten. Und: «Auf den Kauf von gebrauchten Reifen würde ich grundsätzlich verzichten, denn man weiss nie, wie die Reifen verwendet und gelagert wurden», warnt Markus Peter.

Was kosten Reifen aus dem Netz?

Höchst unterschiedlich. Preisunterschiede von bis zu 50 Prozent sind keine Seltenheit. Dass Pneus aus dem Internet oft gar nicht günstiger sind, hat ein Vergleich des Onlineportals Comparis gezeigt. Bei den zehn grössten Online-Reifenshops der Schweiz waren hohe Zusatzkosten für Montage und Rückgabe bei falschen Bestellungen keine Seltenheit. Die Kosten können so sogar auf das Doppelte des Reifenpreises steigen.

