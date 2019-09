Werfen Sie Ferienbussen auf gar keinen Fall weg!

Haben Sie in den letzten Tagen Post aus dem Ausland erhalten? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Auslandbussen gehören zu den unschönen, aber häufigen Ferienandenken. Unschön vor allem, weil sich das Strafmass in vielen Ländern drastisch verschärft hat.

Umfrage Haben Sie sich wegen einer Busse auch schon grün und blau geärgert? Ich ärgere mich immer, wenn ich eine Busse kassiere.

Nein, denn wenn ich gebüsst werde, habe ich etwas falsch gemacht.

Ich nehme eine Busse mit Humor und gönne dem Staat die zusätzliche Einnahme.

So sind die Zeiten, in denen man für massive Geschwindigkeitsübertretungen mit minimen Bussen bestraft wurde, vorbei. Heute muss man für 20 km/h ausserorts zu viel in Norwegen beispielsweise über 430 Euro zahlen. In Schweden über 270 Euro, in Italien 170 Euro und in Frankreich 135 Euro.

Überall hohe Bussen

Selbst simple Vergehen wie Falschparken sind teuer geworden. In Spanien etwa können bis zu 200 Euro fällig werden. Gröbere Vergehen wie Missachtung eines Rotlichtsignals oder das Nichttragen der Sicherheitsgurte gehen vor allem in Grossbritannien ins Geld: Bis zu 1200 respektive 600 Euro muss man dafür bezahlen. Und bei Fahren unter Alkoholeinfluss verstehen nicht nur die Engländer längst keinen Spass mehr: Mit über 0,8 Promille werden dort mittlere vierstellige Beträge fällig.

In der Slowakei, in Tschechien und in Ungarn gelten zudem null Promille. Wer dagegen verstösst, muss in Ungarn mit einer Busse von bis zu 970 Euro rechnen. Auch das Telefonieren ohne Fernsprechanlage kann im Ausland ans Portemonnaie gehen. Kommt dazu, dass viele Länder einige Vorschriften besonders gern kontrollieren. Etwa den nicht angebrachten CH-Kleber in Italien, der einem bis zu 335 Euro kosten kann.

Wegwerfen ist keine gute Idee

Was aber soll man tun, wenn man Post aus dem Ausland erhält? Klar ist: Wegwerfen, wie das früher oft gemacht wurde, ist heute eine schlechte Idee. Rechtsexpertin Olivia Solari vom AGVS warnt: «Bussen von ausländischen Behörden sollten bezahlt werden, denn bei Nichtbezahlung müssen Lenker mit Massnahmen rechnen. Etwa mit dem Eintrag ins Fahndungssystem, mit einer Einreiseverweigerung oder hohen Mahngebühren.» Bei einem weiteren Aufenthalt im Land könne das Fahrzeug bis zur Bezahlung der Busse beschlagnahmt werden. Und: «Möglich ist sogar eine ein- oder mehrtägige Haft.»

Speziell bei Post aus Italien sollte man sich beeilen: «Bussen aus Italien sollten fristgerecht bezahlt werden, denn es werden sehr hohe Mahngebühren verhängt», sagt Solari. Es gibt kein Abkommen zwischen Italien und der Schweiz, das die Handhabung von Bussen regelt. Mit Frankreich hingegen hat die Schweiz ein Abkommen unterzeichnet, das die Gesetzgebung des Strassenverkehrs umfasst. Beide Länder leisten Vollstreckungshilfe. Das heisst, die Busse aus Frankreich wird von Schweizer Behörden eingetrieben und umgekehrt. Auch mit vielen anderen Ländern gibt es Abkommen.

Vorsicht bei Inkassobüros

Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man Zweifel betreffend der Echtheit der Busse hat. «Nicht bezahlen solle man aber per Post zugestellte Bussenbescheide, wenn kein offizielles Dokument beigelegt ist», sagt Solari. Und: Einige europäische Gemeinden übertragen das Eintreiben von Bussen an Inkassobüros. Doch die Einforderung einer Busse durch ein ausländisches Inkassobüro ist nicht erlaubt.

Sollte an der Echtheit der Rechnung gezweifelt werden, kann man sich an die offizielle Adresse der betreffenden ausländischen Polizei wenden, rät Solari. Und was soll man tun, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt? «Bekommt man eine Rechnung, sollte man sich schriftlich wehren und die fehlenden Unterlagen einfordern. Das macht vor allem dann Sinn, wenn man nichts vom behaupteten Verstoss gegen die Verkehrsregeln weiss.»

(srt)