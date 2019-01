Welcome back, Toyota Supra

Und die Fans können sich freuen: Der Toyota GR Supra wurde als Sportwagen in seiner reinsten Form konzipiert, ohne Kompromisse, die das Fahrvergnügen beeinträchtigen. Chief Engineer Tetsuya Tada hat sich für die klassische Form eines Frontmotors mit sechs Zylinder in Reihe, der die Hinterräder antreibt entschieden, eine Anlehnung an die Vorgänger-Generation des Supra und des Toyota 2000GT Sportcoupés.

«Fahrbegeisterte können sich auf eine aufregende Mischung aus Kraft, Agilität und präzisem Fahrverhalten sowie auf eine Kombination aus kurzem Radstand und breiter Spur, geringem Gewicht, niedrigem Schwerpunkt und hochsteifer Karosserie freuen», sorgen die Japaner für Vorfreude.

Optisch für alle Sportwagenfans ein Leckerbissen

Optisch macht der auf dem BMW Z4 basierende GR Supra (Gazoo Racing) Anleihen beim legendären 2000 GT und den vier bisherigen Supra-Generationen. «Condensed Extreme», wird das Konzept genannt und so sieht der Supra auch aus! «Da Chief Engineer Tada-san der Aufgabe eines einzigartigen Fahrvergnügens nachging, wusste ich, dass meine Mission darin bestand, ein Design zu entwerfen, das für alle Sportwagenfans optisch aufregend ist», erklärt Designchef Nobu Nakamura.



Für den passenden Vortrieb sorgt ein 3,0-Liter-Sechszylinderreihenmotor mit einem Twin-Scroll-Turbolader und einer Leistung von 340 PS sowie einem Drehmoment von 500 Nm. In Verbindung mit einem Achtgang-Automatikgetriebe schafft er den Stammtischspurt von Null auf Tempo 100 in 4,3 Sekunden.