Wer beides fährt, fährt besser

Ford hat im Rahmen seiner Kampagne «Share the Road» untersucht, inwieweit Autofahrer, die auch Velo fahren, Gefahrensituationen im Strassenverkehr anders einschätzen. An der Studie nahmen 2000 Personen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien teil. Sie bekamen scheinbar identische Bilder vorgelegt, die jedoch geringfügig unterschiedliche Verkehrssituationen zeigen; mal fehlten beispielsweise Strassenschilder, Autos, Velos oder Fussgänger.

Verblüffend dabei: In 100 Prozent der gezeigten Szenarien erkannten Autofahrer, die öfter auch mit dem Velo unterwegs sind, den Unterschied schneller. Während Befragte, die nie Velo fahren, durchschnittlich 10,68 Sekunden brauchten, um den Unterschied zu erkennen, war die Vergleichsgruppe anderthalb Sekunden schneller. Auch im korrekten Einschätzen der veränderten Verkehrslage war die Gruppe der aktiven Velofahrer besser.

(ds)